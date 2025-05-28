螺絲鬆了?基隆營養午餐有小強、蟲蟲... 議員不滿要求改善

基隆市民進黨議員聯合質詢，指最近學校營養午餐食安狀況連連。（記者盧賢秀攝）

2025/05/28 16:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山高中去年營養午餐肉品內發現有針頭，引起家長疑慮，市府訂了營養午餐的自治條例，但民進黨市議員張顥瀚、陳宜等多位議員指出，今年4、5兩個月內，有2所學校營養午餐發現有4次異物，最近是雞丁裡發現有整隻蟑螂，叫家長如何放心？

民進黨市議員今天上午聯合質詢，張顥瀚秀出影片，去年的11月中山高中發生團膳午餐有2公分注射針頭，當時引發非常多民眾的反應。

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但是同一家團膳廠商在今年4月24日，學生餐盤的麵食發現1顆石頭，再過了1個禮拜，5月6日在豬肉上面有動物殘留的毛髮，在5月8日菜脯蛋裡有蟲蟲，而在防止發生的欄位裡，寫的是深感抱歉，他點名市府可以接受嗎？

市議員曾怡芳指出，5月19日某國中午餐裡有整隻的小強，此外，其他學校也陸續傳出餐食裡有菜瓜布、鋼絲等經微的異物，家長可以接受嗎？要求市府依營養午餐自治條例，加強稽核嚴格把關。

市議員陳軍佐除了學校和衛生局加強午餐稽查，補足營養師，也建議學校午餐中央廚房結合社區據點供餐，讓長者也可以吃到營養午餐，同時將午餐團膳累犯列入黑名單。

教育處長徐嬿立表示，去年11月18日午餐肉裡有針頭，教育處有主動稽查，廠商是CAS標章，廠商肉品檢測時，後腿沒有經過金屬探測器直接封膜、貼標。學校已懲處，並與衛生單位稽核團膳廠商，也會定期溯源評鑑。

至於5月19日某國中午餐時段打菜時，發現日式雞丁有蟲體，學校更換備餐供學生用餐。衛生局及教育處到校釐清餐桶運送過程，並巡視及稽查學校設餐環境衛生，後續由新北市衛生局到廠稽查衛生情形。違約廠商記點處份，並請業者到校說明提出改善措施。

教育處指出，根據營養午餐聯合稽查規定，針對學校午餐食材供應商及團膳廠商每年有2次不定期稽查，如果記點10點停止供餐，記20點就終止契約；發生重大食安事件並增加稽查次數及後續追蹤；稽查結果列入後續招標評選之依據，未來也再加強跨縣市聯合稽查機制。

市長謝國樑表示，會依照午餐自治條例嚴格執行，希望能夠引進更多、更好、更有經驗的廠商。至於學校午餐中央廚房供餐社區據點，市府考慮試辦。

衛生局人員到某國中查核午餐內有小強。（基隆市教育局提供）

中山高中午餐菜脯蛋上有蟲蟲。（張顥瀚提供）

市長謝國樑允諾依營養午餐自治條例加強把關。（記者盧賢秀攝）

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