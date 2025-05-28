台東藍營反罷免黃建賓 饒慶鈴辭縣選委會主委投入輔選

台東縣長饒慶鈴（左）挺黃建賓（右），宣布辭縣選委會主委。（記者黃明堂攝）

2025/05/28 16:11

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨台東縣黨部今天在台東縣議會第一會議室舉行「反惡罷、護台東」記者會，力挺立法委員黃建賓，並譴責行政院於5月16日通知各縣市削減114年度一般性補助款，台東縣遭刪減高達22.68億元。縣長饒慶鈴宣布辭去縣選舉委員會主委一職，並交由副縣長王志輝代理，全力輔選反罷免黃建賓。

記者會由國民黨台東縣黨部主任委員暨縣議會議長吳秀華主持，出席人士包括立委黃建賓、縣長饒慶鈴、國民黨台東縣議會黨團書記長章正輝、副書記長張國洲、張全馨嵐、無黨聯盟總召許進榮，以及縣議員周達三、王文怡、楊招信、林東滿、翁麗吟、陳宏宗、王姷力、方賢仁、尤忠正、楊秋珍、高美珠、古志成、張全馨嵐及卑南鄉長郭宗益、綠島鄉長謝賢裕、太麻里鄉長王重仁、關山鎮長彭成豐、達仁鄉長陳新輝等聯袂出席。

請繼續往下閱讀...

吳秀華指出，黃建賓上任一年來積極問政，成功阻擋關山戰備跑道計畫，捍衛海岸線環境不受風力發電破壞，並持續爭取交通票價合理化，展現對台東的承諾與努力，根本無罷免正當理由，呼籲鄉親踴躍投下不同意票，守住台東唯一的立委席次。

縣長饒慶鈴強調，開車上路違規超速就會被開罰，現在行政院公然違反預算法，沒有人可以給他開罰單，就只能用一票一票的選票來捍衛自己的權益；若大家不站出來，明天中央可能都砍掉任何預算。她也宣布辭去縣選舉委員會主委一職，並交由副縣長王志輝代理，全力輔選黃建賓反罷免。

黃建賓表示，上任以來為了台東努力奔走不敢懈怠，但面對這次執政黨鋪天蓋地的人格毀滅和抹黑，坦言壓力雖大但是不怕，他相信人民是睿智的。民進黨發現解決不了問題就消滅發現問題的人，所以發動大罷免，「希望台東鄉親用手中選票，告訴執政黨做錯了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法