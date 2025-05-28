中配直播台北學童上下學遭送辦 國台辦揚言嚴懲台獨打手

台灣近期出現中國抖音直播主在學校門口狂拍學童上下課，近日一名中配已被移送法辦，中國國台辦發言人陳斌華今日嗆聲聲，對於迫害中配的台獨打手幫兇，將依法追責、嚴懲不貸。（翻攝直播）

2025/05/28 15:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣近期出現中國抖音直播主在學校門口狂拍學童上下課，近日一名中配已被移送法辦，中國國台辦發言人陳斌華今日嗆聲，對於迫害中配的台獨打手幫兇，將依法追責、嚴懲不貸。立委林楚茵批評，中國是「作賊喊捉賊」，國台辦真的是狗急跳牆，令人更加懷疑有第五縱隊。

5月15日，一名中國籍女子在台北市民生社區的學校外面直播學生上下課，因行徑可疑，被制止時囂張反嗆「管太多」。事後，警方接獲報案調查發現，該名女子是52歲劉姓中配，警方通知到案後，依規定函送辦理，成為全台首例因直播拍攝校園被法辦案件。

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陳斌華在國台辦記者會指稱，最近島內侵犯、損害中配合法正當權益的事件頻發。對於迫害中配的台獨打手幫兇，將依法追責、嚴懲不貸。陳斌華進一步說，我們要求台灣方面公平公正，不要以政治操弄干預正常的司法程序，實際保障中國配偶在台權益。

民進黨立委林楚茵受訪批評，中國是「作賊喊捉賊」，國台辦你現在是在心虛什麼！這些人是不尊重個人隱私及個資。其實就算不是中配，如果今天有人毫無理由對著校園學童或機敏場地拍攝，因涉及個人隱私或機密，未經同意都不應該進行拍攝、錄影。

林楚茵指出，這件事是中配當然更加可疑，今天送辦是為了追究清楚為何要在這些地方直播錄影，妳的理由和原因是什麼？並不是函送法辦就一定會定罪，也要依法來處理。

「國台辦真的是狗急跳牆！」林楚茵說，為何要突然聲嘶力竭、拉高分貝，無非是在掩飾心虛，我們合理懷疑是有第五縱隊的滲透，要透過直播了解掌握台灣的環境，這部分原本只是懷疑，現在國台辦的大動作，更令人覺得這個懷疑似乎有可能性。

他強調，中共第五縱隊可能是中配或其他進入台灣的中國人，已經有一些人在做滲透情蒐的工作，到底為何要拍攝重要路口和學校？台灣是民主國家，不像中國會用天眼監控人民，此事凸顯背後並不單純，國安單位要查明以安民心。

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