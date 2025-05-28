藍議員戴防毒面具促反對「火力全開」 盧秀燕：綠營都沒辦法我人微言輕

多名台中市藍營議員今戴「防毒面具」進議場反中火「火力全開」。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/28 16:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三廠2號機17日停機，台中市多名國民黨市議員今載防毒面罩進議場質詢，突顯核三廠停機供電不足，中火火力全開影響健康，籲台中市長盧秀燕聯合中台灣治理平台向中央發聲，盧秀燕指，連民進黨執政縣市（高雄）面對中央偷開都沒辦法，「在野縣市長更慘」，她「人微言輕」，但連輝達執行長黃仁勳及和碩董事長童子賢也不斷提醒政府要做正確的事，這兩人都是國家經濟發展重要領航者，中央總要聽聽吧，還是他們講話就出征他們。

台中市議員包括黃佳恬、邱愛珊、林昊佑、楊大鋐等人今在議會質詢時載上「防毒面具」進議場，痛批核三廠2號機停機後，中火即火力全開，騙人民不缺電，實則讓台中人用肺發電，「非核家園變火力家園」。

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林昊佑還批高雄市長陳其邁未善盡職責幫民眾把關，高雄的興達電廠燃煤機組被「偷開機」，陳其邁竟隔空點名台中市，高雄有33%發電輸到其他縣市，台中有15%電力需要其他縣市供給用電，高雄妥協，但要求盧秀燕台中不能妥協。

盧秀燕強調，最近看南部沒有堅持，以致除役電廠沒許可下要開就開，還好台中市當初堅持要求「拆煤增氣」，當初就預料到備用就可能偷燒，台中市是是唯一沒有妥協的地方政府，換來拆中火兩部燃煤機組。

盧秀燕還說，最近中央有很多轉彎行為，給地方的一般性補助去年核定，現又一紙公文不算，要求中央對台中市的承諾要說到做到，希望中央不要跳票。林昊佑要她聯合中台灣治理平台縣市一起向中央呼籲調整錯誤能源政策。

盧秀燕則說，民進黨執政的縣市面對中央要偷開都沒辦法，「在野黨縣市長更慘」，希望中央為政者重視民意、照顧民眾並以民眾健康為準，必須說到做到，不能反其向而行，以免誠信會被打問號。

楊大鋐也說，近來不少廠商反映電力備載量不足，台電竟要廠商自行想辦法，也要盧秀燕幫廠商請命。

盧秀燕說，現在「大家這麼注意我」，但她還是要說，非常心疼廠商在替國家、人民拚經滈，中央及台電的作法根本在打壓經濟，台電要廠商少開點電或用備用電上場，就是打壓經濟，連黃仁勳都講話了，對台電力能否充足供應憂心忡忡，和碩董事長童子賢也扮烏鴉不斷提醒政府要做正確的事。兩人都是國家經濟發展重要領航者，中央總要聽聽吧。

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