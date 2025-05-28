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    罷瑤700件非原提議人換領銜人失敗！黃國昌喊：國家機器濫用

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/05/28 16:00

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」啟動募集更改領銜人同意書達標並送件。中選會今（28日）表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，另有22人為原提議人重複簽署，該案未符合規定。對此，民眾黨主席黃國昌批評這是國家機器濫用，他並表示，台灣人民會有所反應。

    罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉先前無預警宣布退出罷免，「地動刪瑤」啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。但中選會今表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，另有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數二分之一以上書面同意的法定要件。

    綜合媒體報導，黃國昌今日上午在立法院受訪時表示，罷免團體非常辛苦，過去這幾個月可以看得出來，民進黨的國家機器雙標到底有多嚴重。

    黃國昌還批評，這種國家機器濫用及中選會在基本中立性上都沒辦法維持，他相信台灣人民會有所反應，大家無法接受台灣的民主法治持續遭受民進黨政府的踐踏。

    針對黃國昌的回應，作家周偉航在粉專「特急件小周的人渣文本」PO文譏嘲：「有700人沒簽一階段也簽換人同意書，選委會把這些刪了，這也叫國家機器的濫用。為臭而臭，臭哥屌哦。」

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