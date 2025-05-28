新北18區22條路叫「中正」 副市長陳純敬：施政重點應非改名如改運

陳純敬表示，執行公務應以對正體社會具實質利益，或保護人民生命財產安全為要，施政重點不是改名像是要改運一樣。（記者黃子暘攝）

2025/05/28 15:36

〔記者黃子暘／新北報導〕內政部委託研究全國「中正路」改名等相關政策方案，並將再與地方溝通，部分國民黨縣市首長對此抱持負面態度，新北市長侯友宜則說這是「真的很無聊的一件事」，新北市議員陳偉杰今（28）日質詢表示，如果要改名，影響層面包含學校、派出所、市場、公車站牌。副市長陳純敬說，若道路影響人民生命財產安全就應改善，但施政重點不是像要改運一樣改名。

陳偉杰說，中央想推動轉型正義，規劃改掉涉及威權體制的路名等等，其中「中正路」更是進入了研究階段，台中市長盧秀燕批政府吃飽太閒、桃園市長張善政表態不改、台北市長蔣萬安說中央只搞政治不辦正事，詢問新北市府如何看待此議題？

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陳純敬表示，執行公務應以對正體社會具實質利益，或保護人民生命財產安全為要，如果道路有影響人民生命財產安全之虞，就要去改善，但施政重點不是改名像是要改運一樣，不過相關政策中央也還在決定。

陳偉杰近一步詢問新北市有多少路名、里名、公車站牌、停車場、學校、派出所、市場名稱涉及中正、中山、中華、三民等名字？民政局長林耀長、交通局長鍾鳴時、教育局長張明文、警察局長廖訓成、經濟發展局長盛筱蓉回應，新北共有18區22條路叫中正路，中正里有6個，涉及中正的公車招呼站有67個、中山54個、中華37個，停車場（含私人停車場）中正有4個、中山7個，學校則有中正國中、國小，還有3個幼兒園名稱也涉及中正，永和、淡水、蘆洲也有名稱含中正或中山的派出所，汐止區也有中山市場。

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