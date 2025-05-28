政院緩撥一般性補助款 朱立倫：違反貪污治罪條例、地方政府與議會可提告

國民黨主席朱立倫28日主持中常會，針對中正路改名等議題，發表評論。（記者張嘉明攝）

2025/05/28 15:41

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院近日以立法院刪減中央總預算為由，緩撥地方政府的一般性補助款25%，國民黨主席朱立倫今日主持中常會發表談話痛批行政院苛扣地方政府的一般補助款，違法亂紀，並稱已經明顯違反貪污治罪條例罪刑，他提醒，不只有地方政府可以提告，各縣市議會也可以告。

朱立倫表示，他過去長期在中央政府與地方政府服務，一般補助款是法定中央對於地方政府的義務，必須撥付，不同於計畫型補助款，這是中央對地方的責任，行政院長卓榮泰應該已經準備好要面對訴願、行政訴訟，甚至相關單位可以直接告官，因為此事已經違反貪污治罪條例，不是只有地方政府可以提告，地方議會也可以告，因為此事已牽涉民眾的法定權益，讓大家看清楚中央政府的嘴臉。

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此外，朱立倫點名內政部長劉世芳最近點名台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政不積極更改轄內的「中正路」路名，根本是滑天下之大稽，吃飽太閒，只搞意識型態不顧民生。

朱立倫說，全台灣「中正路」很普遍，而且「中正路」最多的城市在台南市，共有38條，賴清德總統過去擔任台南市長改不改？劉世芳以前在高雄市擔任副市長也不敢改，因為這種事情是徹底擾民，也造成整個社會成本的損失，而根據地方自治條例規定，以桃園市、新北市為例，更改路名要有沿路3分之2的住戶同意，在台北市要有4分之3同意，光是提案就會被沿路的住戶吐口水，造成大家困擾，不只是門牌要改，還有所有的證件、公文書也要改，造成全民困擾，民進黨只為意識型態與政治目的，竟敢點名盧秀燕、張善政與蔣萬安！

朱立倫還說，就連高雄市長陳其邁都應該懶得回應此事，他還建議準備要參選台南市長的參選人試試看，可以把改路名當政見！他強調，這種事窮極無聊，只有不做正事的民進黨才會幹出來，而台灣真正的問題是缺電，在野黨已經幫忙開了一扇門，讓核電可以延役，自從核三廠完全停機後，中火、高雄興達電廠以及所有早已停機的火力發電廠都在拼命火力全開，造成空污，讓民眾用肺發電，許多企業界前輩就連NVIDIA執行長黃仁勳都勸告民進黨，美國、歐洲等各國家也都在勸民進黨，但民進黨還是意識型態超越一切，正事不做，只搞意識型態。

對於昨晚法院再度延押前民眾黨主席柯文哲，朱立倫表示，他要表達強烈抗議，司法單位對於一個重要政黨領袖，去年才與賴清德競選過的總統候選人，沒有完整具體的證據，到現在仍以臆測收賄，就押人取供、入人於罪，這就是為何每次民調顯示司法公正性正在崩壞，當司法成為政治操控、打擊政敵的工具，大家也就對司法信任徹底崩壞。

朱立倫說，今天可以任意押人取供，尤其很多不該以羈押方式，動輒羈押，只要顏色不對就押，顏色對了、「賴友友」全部可以釋放甚至無罪，這就是大家對司法最大的批評。

朱立倫呼籲執政者把黑手伸開，請有良心的法官、檢調人員不要再做鷹犬，被政治操控，對於柯文哲以及所有遭受不公不義羈押的人，社會要共同聲援，「今日柯文哲，明日就是任何一個人。」

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