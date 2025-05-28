力推核三延役公投 黃國昌下令啟動「能源韌性穩定供電平台」

民眾黨主席黃國昌強調，已責成黨部規劃「核三延役公投」溝通、說明、宣傳等相關作業（資料照）

2025/05/28 15:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日舉行黨政聯繫會議，會中針對將於8月23日投票的核三延役公投案，黨主席黃國昌強調，已責成黨部規劃「核三延役公投」溝通、說明、宣傳等相關作業，必須要全黨動起來，與企業界、產業界、科技業、以及反空汙等民間團體開始串連，推動「能源韌性穩定供電平台」，號召社會各界都能響應，本黨會持續關注能源議題及供電穩定性。

民眾黨指出，綜合近期許多民調皆顯示，過半民眾對非核家園或重啟核電等的看法已經逆轉，AI教父黃仁勳也直接表達產業界心聲，建議台灣絕對要投資核能；總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢也不斷呼籲行政團隊，面對核能無需猶抱琵琶半遮面。

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民眾黨續指，非常遺憾看到，執政黨拒絕傾聽民意，反而開始污名化、貼標籤，但這些行為無法為台灣換來一度電，只會顯示民進黨一再卸責，無法對能源穩定發展提出解方，卻緊抱意識形態，用「火力全開」來回應人民乾淨呼吸的權利。

為了串連各領域心聲，民眾黨透露，本黨接下來將會陸續舉辦一系列大小型活動，除了宣傳823核三延役公投，也將透過這些活動，全台串連讓民間的聲音能傳達給執政黨。

此外，針對民進黨今召開記者會造謠在野黨毀憲亂政，完全忽視中央有如土匪一般刪減地方補助款，動歪腦筋報復在野、懲罰人民，民眾黨痛批，賴清德總統執政一週年，端不出政策成績卻整天散播謠言，將執政無能甩鍋給在野黨，難怪多家民調指出賴清德不滿意度飆升，因為這種騙術，只欺騙的了少數人，人民已經忍無可忍。

民眾黨進一步表示，台灣在賴清德總統就職後，開啟整整一年的政治惡鬥，放任立委在國會杯葛鬧場當薪水小偷，綠色造謠產業一條龍，發動網軍側翼抹黑抹紅在野黨，出征監督執政黨的聲音，絲毫不顧百姓生活，與其用力造謠，不如用心傾聽並反省，務實處理台灣面臨的處境與困難。

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