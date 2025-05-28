葉丙成請假接受性平調查 卓榮泰︰要求教育部盡速調查並說明

教育部次長葉丙成被控洩漏台大性平事件個資，請假接受調查，行政院長卓榮泰表示，要求教育部盡速調查並對外說明，行政院會負起最終責任，會向國人做清楚的交代。 （記者鍾麗華攝）

2025/05/28 14:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部次長葉丙成被控洩漏台大性平事件個資，請假接受調查，行政院長卓榮泰今天在行政院推動性別平等的「金馨獎」頒獎典禮上，首度對葉丙成案回應，卓揆表示，要求教育部盡速調查並對外說明，行政院會負起最終責任，會向國人做清楚的交代。

葉丙成被控在社群平台揭露校園性平事件當事人個資，不只在校園演講時遭到學生抗議，民進黨多位立委更聯合要求教育部調查，後續葉已請假接受調查。

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卓揆在致詞時指出，有中央部會副首長涉入相關議題，洩漏個資，大家非常重視，現在副首長已正式請假，他只要求兩件事情，第一是希望教育部性平委員會能儘速查明清楚，公布給社會知道，二是在這段期間，不影響所有公務推動，行政院會負起最終責任，會向國人做清楚的交代。

卓揆表示，政院頒布首部性別暴力防治國家行動計畫，從114年推動至116年，政府會逐年朝多面向服務，保障被害人司法權益，與促進性別暴力統計分析，打造暴力零容忍的環境。這不只是中央的計劃，還要地方政府大家同步來推動、進行。

行政院性平處28日舉辦第23屆金馨獎頒獎典禮，邀請各獲獎單位交流性別平等相關政策推動經驗。本屆金馨獎，共有台北、新北、台中、高雄、雲林，和花蓮獲得優等獎，台南市在內10個機關得到甲等獎，新竹縣和金門縣獲得進步獎。

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