為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    葉丙成請假接受性平調查 卓榮泰︰要求教育部盡速調查並說明

    教育部次長葉丙成被控洩漏台大性平事件個資，請假接受調查，行政院長卓榮泰表示，要求教育部盡速調查並對外說明，行政院會負起最終責任，會向國人做清楚的交代。 （記者鍾麗華攝）

    教育部次長葉丙成被控洩漏台大性平事件個資，請假接受調查，行政院長卓榮泰表示，要求教育部盡速調查並對外說明，行政院會負起最終責任，會向國人做清楚的交代。 （記者鍾麗華攝）

    2025/05/28 14:38

    〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部次長葉丙成被控洩漏台大性平事件個資，請假接受調查，行政院長卓榮泰今天在行政院推動性別平等的「金馨獎」頒獎典禮上，首度對葉丙成案回應，卓揆表示，要求教育部盡速調查並對外說明，行政院會負起最終責任，會向國人做清楚的交代。

    葉丙成被控在社群平台揭露校園性平事件當事人個資，不只在校園演講時遭到學生抗議，民進黨多位立委更聯合要求教育部調查，後續葉已請假接受調查。

    卓揆在致詞時指出，有中央部會副首長涉入相關議題，洩漏個資，大家非常重視，現在副首長已正式請假，他只要求兩件事情，第一是希望教育部性平委員會能儘速查明清楚，公布給社會知道，二是在這段期間，不影響所有公務推動，行政院會負起最終責任，會向國人做清楚的交代。

    卓揆表示，政院頒布首部性別暴力防治國家行動計畫，從114年推動至116年，政府會逐年朝多面向服務，保障被害人司法權益，與促進性別暴力統計分析，打造暴力零容忍的環境。這不只是中央的計劃，還要地方政府大家同步來推動、進行。

    行政院性平處28日舉辦第23屆金馨獎頒獎典禮，邀請各獲獎單位交流性別平等相關政策推動經驗。本屆金馨獎，共有台北、新北、台中、高雄、雲林，和花蓮獲得優等獎，台南市在內10個機關得到甲等獎，新竹縣和金門縣獲得進步獎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播