民進黨：地方補助款遭刪 藍白是元兇

民進黨發言人吳崢（右）、韓瑩（左）28日召開「冤有頭債有主！藍白惡刪總預算 全民受苦」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/05/28 14:44

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢、韓瑩召開「冤有頭債有主！藍白惡刪總預算，全民受苦」記者會指出，114年度中央政府總預算遭藍白立委狂刪預算，致使中央被迫暫緩編列地方一般性補助款636億，各縣市補助遭調降，源於藍白立委亂砍預算，導致全民受害，地方政府首長若想追討，罪魁禍首就是藍白立委。

韓瑩表示，今天是被宣告違憲的國會擴權法案強行通過一週年，一年來藍白聯手讓這屆國會成為史上最暴力、最不討論、最多毀憲亂政法案的國會，總預算爭議的罪魁禍首也是國民黨、民眾黨立委，藍白聯手通刪939億元、更要求行政院自行刪減636億元預算，誇張的是，總預算三讀後的法案，條文無法明確計算宣讀後總刪減額為何，創下史上首度總預算三讀後，無法確定總預算確定總額，導致外界完全無法獲知立法院總預算案審議的結果，造成中央政府部會機關運作的窒礙難行。

請繼續往下閱讀...

韓瑩指出，對照馬英九及蔡英文政執政時期，2009到2024年度總預算平均刪減率為1.19%，2022到2024年度總預算平均刪減率更只有1.1%，今年度總預算刪減率卻高達6.63%，創下史上新高；因為藍白在立法院亂搞，才造成中央政府預算短缺，不得不做出暫緩編列一般性補助款的決定，讓全民一起受害，如果地方政府首長想追討，應直接向藍白立委究責。

吳崢表示，根據藍白立委原始提案，要求刪除939億中沒有指定的項目行政院必須「另予補足」，意思就是藍白立委根本不知道要刪什麼名目、找不出要刪的對象，大筆一揮就要求行政院刪掉939億，這就是鴨霸、這就是不做功課，一般性補助款就是編列在財政部底下的預算，因此，過程中行政院一切合法、一切依照藍白立委決議的要求。

吳崢強調，藍白要求行政院自刪636億，不是一筆小數目，不是東挪西湊可以拼出來的，最後只好無奈暫緩編列一般性補助款，相較其他政策，如擴大租金補貼四年300億、永續提升人行安全計畫四年400億、健康台灣深耕計畫五年489億或是中小微企業多元振興發展計畫116億，要砍掉如此大的項目，才能滿足藍白不理性的要求，但哪一項政策不重要？哪一項政策可以砍掉？因此，暫緩編列一般性補助款，是沒辦法中的最後辦法。

吳崢說，冤有頭、債有主，藍白立委連刪什麼都不知道，蠻橫不講理，毫無專業性，失序國會、暴衝立委就是一切亂源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法