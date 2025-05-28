台中里長廖胤凱對綠營議員陳雅惠「比中指」 公然侮辱判拘役20日

台中南區國光里長廖胤凱（左），前年到殯儀館參加公祭，騎機車離開時對陳雅惠議員（右下）比中指，法官依公然侮辱判廖拘役20日。（擷取自江肇國議員臉書）

2025/05/28 15:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中南區國光里長廖胤凱，前年到殯儀館參加公祭，騎機車離開時看到民進黨台中市議員陳雅惠在路邊和朋友聊天，卻對她「比中指」，陳雅惠事後不滿提告，台中地院法官審理時，廖男雖辯稱比中指是跟貨車司機打招呼，但不被法官採信，認為比中指是嘲諷、讓人難堪的手勢，依觸犯公然侮辱罪判處拘役20日，可上訴。

判決指出，台中南區國光里里長廖胤凱2023年11月28日上午前往崇德殯儀館參加民眾告別式，離開時看到陳雅惠議員在車道旁與人聊天，竟朝陳雅惠比中指，陳雅惠不滿提告公然侮辱。

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廖胤凱在法院審理時坦承當時有騎車經過，但否認有公然侮辱犯行，辯稱當時是對貨車司機比的，要跟司機打招呼道謝，不是針對陳雅惠，當時並沒有看到她在旁邊，若有比中指，那也是時間短暫，並非持續隨意謾罵。

陳雅惠表示，當時到場參加告別式，結束後和朋友在車道旁聊天，廖里長騎車經過突然對她比中指，然後迅速離開，當時旁邊沒有其他人，顯然就是對她比中指。

法官檢視現場翻拍照片，發現當時貨車是在廖男身體右側，但廖男手勢是用左手比向其身體的左方，手勢明顯沒有向著該貨車，因此辯稱比中指是跟貨車司機打招呼並不可信。

法官認為，比中指手勢屬一般通念上足以貶損他人的人格及社會評價的負面手勢，其隱含的意思為抽象謾罵，單純屬嘲諷、輕蔑、鄙視、輕視或使人難堪的手勢，已逾越一般人可合理忍受的範圍，明顯觸犯公然侮辱罪，判處拘役20日，可上訴。

陳雅惠得知判決表示，當初偵查、審理時都強調，只要廖里長願意道歉就不會提告，但廖里長始終未認錯。對於法院的判決，她感謝司法還她公道，強調公職人員應以身作則，尊重民主與法治，對自己的行為負責，自己將會持續堅守公共倫理，捍衛民主價值。

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