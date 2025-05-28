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    首頁　>　政治

    蘇治芬辭中常委交棒同派系陳淑華 卓冠廷遞補中執委

    民進黨中常會，民進黨立委王世堅出席。（記者王藝菘攝）

    民進黨中常會，民進黨立委王世堅出席。（記者王藝菘攝）

    2025/05/28 14:24

    〔記者陳昀／台北報導〕英系前立委蘇治芬去年底接任中央畜產會董事長，請辭民進黨中常委，據了解，稍早中執會已依慣例，由中常委王世堅推舉同為英系的台中市議員陳淑華接任中常委，現場無異議通過；另民進黨發言人暨新北市議員卓冠廷則遞補中執委一職。

    王世堅在中執會前受訪表示，照黨的規定，以黨員當初選舉，確實中常委的遞補應該由原派系推舉，相信各派系都會支持，黨過去的例子就是如此。由於中執委林宜瑾去年因多人同票數，最後未能中籤而意外落馬，有媒體問到其他派系可能會想遞補？王世堅說，林宜瑾當然也很適合，但相信黨內每位領導人都會遵守過去不成文規定，這也很合理。

    王世堅指出，蘇治芬是先擔任中常委才又被派任工作，那份工作過去也沒有要求不能擔任黨職，事後要求才辭掉，否則以蘇治芬黨政資歷，是民進黨非常好的資產，為黨奉獻心力，相信黨一定會依照過去不成文默契，由蘇治芬所推舉的中執委接任，應該是這樣沒錯。

    被媒體問到林宜瑾停權到3月，個人助理費爭議是否會再討論？王世堅說，林宜瑾的事情他真的不清楚，如果林有意中常委，那是她的權利。他很敬重林宜瑾，相信林也會尊重黨過去的往例，由蘇治芬推舉的人選遞補，張嘉玲可能沒這個意願，所以應該是台中市議員陳淑華。

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