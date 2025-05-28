地方一般性補助預算遭刪減 盧秀燕 : 趕快補救 趕快回補給地方政府

市長盧秀燕希望中央能趕快回補一般地方補助預算給地方政府（記者蘇金鳳攝）

2025/05/28 15:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於行政院刪減地方的一般性補助款，台中市長盧秀燕今天表示，一般地方性補助是要依法補助，若行政院弄錯了，希望趕快補救趕快回補給地方政府，因為被刪的是社福、教育跟基礎建設。

國民黨市議員朱暖英今天在總質詢詢問，行政院刪除了地方的一般性補助，對台中市的影響為何?主計處長林淑勤表示，一般地方性補助款是財政協助性質，是行政院直接依照公式來設算分布，這一次本次修正核定32.3餘億，減幅27.32%，修正面向，社會福利被減掉34.02%，金額非常大，影響六項社福津貼及國民年金保費，教育補助也被減了5.73億18.56%，基本設施減少7億2千多萬27%。

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盧秀燕表示，行政院今年編3兆1千億是歷史新高，立法院刪2千多億，拿到2兆9千多億，前總統蔡英文時編2兆7千多億，即使刪2千多億，卓榮泰的預算編的比蔡英文時代還多。立法院在審一般補助款一毛都未刪，中央要依法編列依法要補助地方卓院長拿到預算創歷史新高，刪了也是歷史新高。

盧秀燕表示，立法院在一般補助款一毛錢沒有刪， 行政院卻把地方補助款拿走了

不曉得行政院帳弄錯了，或者立法院審查時沒有注意到根本沒有被刪，要依法補助，不知道行政院是否弄錯了 ，希望趕快補救趕快回補給台中市政府，難怪民眾誤以為，明明立法院都沒有刪，行政院卻刪地方政府，而且 刪卻是最重弱勢及基礎建設，不曉得是拿地方政府及基層弱勢出氣之嫌？

她強調，中央地方是夥伴關係好好的講，趕快改正趕快回補，這是地方救命錢。

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