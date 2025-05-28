禁與中國「國防七子」大學交流 教長鄭英耀：橙色警戒不鼓勵

立法院教育委員會，會中邀請教育部長鄭英耀出席備詢。（記者王藝菘攝）

2025/05/28 14:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部日前陸續宣布國內學校禁止與中國「國防七子」等多所大學交流合作，部長鄭英耀今天說明，他不反對教育交流活動，但兩岸情勢不同，陸委會頒布「橙色警戒」，也憂心關鍵技術外流，因此不支持台灣學校到中國交流。

鄭英耀今受邀至立法院教育文化委員會針對預算解凍進行報告並備詢，立委柯志恩提及教育部禁止學校與「國防七子」交流，質疑是誰選擇出這些學校，也要求說明交流底線為何，更質疑鄭英耀曾擔任校長的中山大學，，45所姐妹校有27所是中國學校，甚至其中3所名列「國防七子」。

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鄭英耀答詢，國防七子是「我選的」，但也說明，他不反對教育交流活動，但陸委會已經頒布「橙色警戒」，基於維護台灣師生的立場，在風險增加情況下，他才不支持、不贊成、不鼓勵，過去兩岸沒這麼緊張，支持交流，但現在兩岸情勢是不同狀況。

教育部今年初先公布禁止與中國廣州暨南大學、華僑大學及北京華文學院交流後，並不予承認學歷，後又再將隸屬於中國人民解放軍國防科學技術委員會（國防科工委）的北京航空航天大學、北京理工大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學等學校列入禁止交流名單。

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