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    國民黨：民進黨拿史上最高預算 做最沒下限的違法刪地方預算

    國民黨今日批評民進黨拿史上最高預算，做最沒下限的違法刪地方預算。（資料照）

    國民黨今日批評民進黨拿史上最高預算，做最沒下限的違法刪地方預算。（資料照）

    2025/05/28 15:06

    〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院近日以立法院刪減中央總預算為由，刪減地方政府的一般性補助款25%，國民黨今日批評民進黨拿著史上最高的預算，如今卻化身刪錢大魔王，毫無下限的違法刪除地方預算，「綠共政府」違法在先，竟還要人民「共體時艱」，荒謬至極。

    國民黨指出，今年1月21日民進黨曾強調各縣市補助款，行政、立法都不能刪，但到了5月，民進黨卻違法刪除各縣市補助款近990億元，該黨強調，一般性補助款是中央為協助地方自治正常運作的基本財源之一，涵蓋基礎建設、教育、醫療、社福等基本支出，最大特點在於非指定用途，由地方政府自主運用，正是體現「地方自治」的具體做法，但民進黨政府卻將補助款當成政治工具，對監督不滿就砍錢，對地方不爽就開刀。

    國民黨表示，一般性補助款早在去年就核定金額2501億元，而且依照財政收支劃分法修正後條文明訂「不得少於前一年」，民進黨如今砍近千億，已是公然違法！

    該黨呼籲賴清德總統及民進黨政府立即撤回刪減決策，依法恢復補助金額，遵守財劃法，停止以政治手段懲罰地方與人民。

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