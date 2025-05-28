國台辦聲援中配開店「不講台語」 王美惠：台灣是中國在管的嗎？

嘉義市一間由中國東北男子經營的炸物攤，近日擺放「老闆是東北人，請不要講台語」告示牌，掀正反激烈論戰。（圖翻攝自Threads）

2025/05/28 15:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕嘉義一間由來自中國東北男子經營的炸物攤，在攤位旁放著「老闆是東北人，請不要講台語」的告示牌，引發台灣網友批評，業者27日突然宣布將暫停營業。中國國台辦發言人陳斌華今天嗆聲，台灣一些網友對此進行網暴，讓其被迫停業，毫無人性。立委王美惠反批，憑什麼叫人不要講台語，國台辦太過鴨霸，你當台灣是中國在管的嗎？

位於嘉義市西區的「李喜慶炸物」，近日因在攤位旁放著寫有「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」的告示牌，在網上掀起熱烈討論。

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國台辦發言人陳斌華在例行記者會表示，這位中國配偶擺設相關告示牌，是為了方便與顧客溝通，台灣一些網友對此進行網暴，讓其被迫停業，毫無人性，我們對此表示強烈譴責。

陳斌華指稱，對於一位遠赴千里之外、為家人辛苦打拼的中國配偶，難道不該多一點包容和關懷嗎？台灣不是自誇最美的風景是人嗎？純樸、善良、熱情、友善不是台灣社會的傳統美德嗎？台灣社會真的病了，何以至此？何人、何黨致之？萬望台灣各界同胞深思。

此外，近日有中配在台北學校外面周圍直播學生上下課遭送辦，陳斌華嗆聲，最近島內侵犯、損害中配合法正當權益的事件頻發。對於迫害中配的「台獨」打手幫兇，我們將依法追責、嚴懲不貸。

陳斌華進一步說，我們要求台灣方面公平公正，不要以政治操弄干預正常的司法程序，實際保障中國配偶在台權益。

對此，嘉義市選區的民進黨立委王美惠受訪表示，台灣是民主自由國家，講什麼語言都可以。嘉義市大部分人都是講台語，要在當地做生意，卻叫人不要講台語，這是什麼心態？

王美惠批評，講什麼語言應該互相尊重，生意人要在南部做生意，當然順應當地用語。如果是在中國開店，你要禁止講台語，那才沒話說。這種要求是要來統戰的嗎？國台辦講這些話，實在太過鴨霸，你當台灣是中國管的嗎？

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