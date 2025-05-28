在野轟中央刪地方補助 宜縣綠營議員批裝睡的人叫不醒

在野轟中央刪地方補助，宜蘭綠營縣議員批裝睡的人叫不醒。（圖由民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

2025/05/28 15:05

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕立法院大幅刪減總預算，導致行政院統刪中央對地方的一般性補助款，宜蘭約有25.5億元被列為「未分配數」，包括立委吳宗憲等在野黨，連日砲轟中央刪地方補助款違法。宜蘭綠營縣議員抨擊「裝睡的人叫不醒」，認為罪魁禍首就是源於藍白立委亂砍預算。吳宗憲回酸，民進黨議員讓中央集權又集錢。

114年度中央政府總預算遭藍白立委狂刪預算，致使中央被迫暫緩編列地方一般性補助款636億，各縣市補助遭調降。立委吳宗憲上週於院會指出，中央欠宜蘭25億5千萬，不是賴清德的賞賜，而是依法應得的財源，民進黨政府為了甩鍋，不惜違法濫權，恣意拿地方開刀、犧牲地方經費，搞集權、鬥爭，要求中央「依法撥款。」

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民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌今天表示，根據財劃法中央對地方的補助是「得酌予補助」，本就不是無條件義務，在野口中的「一般補助款不得低於去年」這項新條文，是今年3月21日才修法公布，如何要求1月底已通過的法定預算「溯及既往」？這種法律適用邏輯，如果不是誤會，那就是誤導。

縣議員呂惠卿說，藍白立委不是針對問題檢討預算項目，而是粗暴「統刪」，把原本應該審慎審查預算的職責，變成空白授權。

縣議員謝燦輝說，當初藍白號稱刪預算刪到人民有感，如今人民不但有感而且很痛，現在卻又靠媒體帶風向。

吳宗憲回應，已完備行政程序、法定程序，及屬於法定預算的一般性補助款，做到一半民進黨政府突然說不補助，違反信賴保護原則；另依據總統府公報顯示，財劃法與114年度中央政府總預算是同一天於3月21日公告，縣議員搞錯時序。請議員不要隨便聽信網紅律師錯誤資訊，反而忘了自己的本份，不幫忙爭取預算還倒把錢送給中央。

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