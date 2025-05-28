中國海警指在金門附近海域「執法巡查」 海巡署 : 根本常態化騷擾

海巡署金馬澎分署表示，已將侵擾金門水域的中國海警船驅離。（金門海巡隊提供）

2025/05/28 15:02

〔記者吳正庭／金門報導〕針對中國海警局今天於「微信」發表「福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查」一事，海巡署金馬澎分署駁斥與事實不符，並指中國海警行為對我方已成為「常態化騷擾」，絕不是「執法巡查」。

海巡署表示，上午近9點，第12（金門）巡防區岸際雷達監控中國海警「14603」、「14608」、「14609」及「14513」等4艘公務船分別自料羅東南方及大帽山西南方海域，沿著限制水域線編隊航行侵擾金門水域，金門海巡隊調派3505艇、10039艇、10081艇及10083艇等4艘巡防艇前往併航監控，並以無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程均錄影蒐證。

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海巡署表示，中國海警船遭我方驅離後，已於11點左右航出金門限制水域。

金馬澎分署表示，自2024年2月14日「金門事件（中國快艇越界金門海域翻覆案）」後，中國海警自同年2月18日起，假借「執法巡查」名義於金門水域進行騷擾之實；7月30日雙方簽署協商紀要，中國海警仍未停止侵擾，平均每月4次，每次歷時2小時，從其航行態樣分析，已成為「常態化騷擾」，絕不是「執法巡查」。

金馬澎分署表示，中國海警常態化騷擾的行為，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。金馬澎分署將持續秉持執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，捍衛國家主權，安定民心士氣。

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