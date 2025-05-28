歐陽霆批林思銘講幹話 「一手大砍預算、一手又要中央補助經費」

對於竹北市莊敬一街高速公路涵洞議題，民進黨新竹縣議員歐陽霆批評國民黨立委林思銘「一手大砍預算、一手又要中央補助經費」，痛批這是「薛丁格的涵洞」！（記者廖雪茹攝）

2025/05/28 14:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對民眾關切的竹北市勝利七街、勝利八街涵洞拓寬一案，新竹縣議員歐陽霆今（28）日在議會質詢表示，涵洞拓寬需縣府自籌或爭取中央補助，但現行中央預算大砍，縣府又屢次表示財源不足，質疑此案根本是「假議題」；而對於竹北市莊敬一街高速公路涵洞議題，歐陽霆也批評國民黨立委林思銘「一手大砍預算、一手又要中央補助經費」，痛批這是「薛丁格的涵洞」！

歐陽霆並嚴正要求縣府在工程可行性評估報告中，務必謹慎評估經費來源，秉持專業、客觀原則，切勿淪為特定人士的政治操作工具，直批：「縣府不應成為附庸的馬戲團」並要求縣府盡快完成研究報告並提供議會參考。

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另外，針對竹北市莊敬一街高速公路涵洞議題，歐陽霆批評林思銘是在「講幹話」，強調林思銘「一手大砍預算、一手又要中央補助經費」，但不論是地方自籌財源或是中央補助，都會面臨到財源不足的問題，痛批林思銘這是「薛丁格的涵洞」。

歐陽霆最後也質詢縣長楊文科關於「總預算」的問題，強調楊文科日前發言表示「補助款不應淪為政治操作的工具！」對此他十分認同，這句話也適用在新竹縣，希望縣長未來也要將這句話付諸實踐。

楊文科答詢表示，立委有刪預算，但到底是刪除還是凍結？就他的瞭解，刪除的部分是多餘的或是不當的，其他則以凍結預算方式來處理，所以若要用到預算凍解即可解決，立法院應該說明清楚讓社會大眾更加了解，他坦言：「現在立法院內部真正的資訊是什麼，其實我們也不太了解」，但他認為應該都是為了人民好，沒必要弄到敵我勢不兩立。他認為在野黨不會盲目的刪除預算，大家應該拿出來討論比較好。＃

針對民眾關切的竹北市勝利七街、勝利八街涵洞拓寬一案，新竹縣議員歐陽霆表示，涵洞拓寬需縣府自籌或爭取中央補助，但現行中央預算大砍，縣府又屢次表示財源不足，質疑此案根本是「假議題」！（記者廖雪茹攝）

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