不滿禁伐補償中央未用特別預算支應 在野持續凍結政院5億預算

立法院內政委員會今天處理114年度中央政府總預算案有關行政院預算解凍案，在野立委不滿行政院未用特別預算支應「禁伐補償」，雙方最終協商未果，行政院5億元預算持續凍結。（記者李文馨攝）

2025/05/28 13:26

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今天處理114年度中央政府總預算案有關行政院預算解凍案，在野黨立委不滿行政院未用特別預算支應「禁伐補償」，雙方最終協商未果，召委張宏陸最終裁示，行政院院本部遭凍結的5億元預算持續凍結，另定期處理。

行政院院本部今年度總預算編列15億元，法定人事費10億元，遭立院刪除2億元、凍結5億元。內政委員會今天上午處理今年度行政院單位預算解凍報告，除了行政院預算凍結5億元案以外，其他行政院業務費預算凍結70%、一般行政科目凍結1000萬元、一般行政檔案管理典藏掃描及維護科目凍結300萬元、性別平等業務凍結150萬元，以及資訊管理科目凍結150萬元等5案，委員會皆同意解凍。

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根據立院通過的總預算決議，要求政院院本部遭凍結的5億元，須提出原住民保留地禁伐補償條例追加預算案、原民會補充人力規劃期程、平埔族群法案才可動支。行政院秘書長龔明鑫說，政院未來將依禁伐補償經費需求、社宅投資情形、原住民族綜合發展基金財務狀況及業務實際需求，適時由公務預算撥補基金協助；他也說，行政院會15日已提出「平埔原住民族群身分法」草案，送立院審議。

無黨籍立委高金素梅質詢時指出，立院要求以特別預算編足1公頃6萬元的禁伐補償，政院卻只編3萬元預算，根本是違法亂紀，她將持續凍結政院預算；國民黨立委鄭天財也質疑政院未遵守承諾。龔明鑫答詢說，最重要的是，讓原住民得到1公頃6萬元補償，政院會盡量做好這件事。

在預算解凍階段，高金素梅等在野立委不滿行政院未用特別預算支應禁伐補償，堅持凍結，雙方協商未果，張宏陸最終裁示，行政院院本部其餘解凍案通過，5億元預算持續凍結，另定期處理。

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