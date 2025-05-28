行政院未送NCC委員提名名單 委員薪資預算「有條件解凍」

NCC代理主委陳崇樹28日出席立法院交通委員會審查114年度中央政府總預算關於國家通訊傳播委員會預算凍結案等案並備詢。陳崇樹表示，政務人員待遇有條件解凍一案，尊重立法委員意見。（記者塗建榮攝）

2025/05/28 13:52

〔記者林志怡／台北報導〕立法院交通委員會今日審議國家通訊傳播委員會（NCC）相關預算解凍案，其中用於支付NCC委員薪資的「政務人員待遇」相關預算，因目前委員人數不足，且行政院尚未提出人事同意案，因此採「有條件解凍」，維持機關營運的業務費相關預算，則直接解凍。

去年「NCC組織法」規範NCC委員人數員額為7人，由行政院提名、立法院審議通過後任命，去年修法刪除委員延任規定通過迄今，NCC委員人數僅有3人，仍不足半數，立法院也以委員人數不足為由，凍結「政務人員待遇」預算七分之四，需向立法院交通委員會提出專案報告並經同意後才可動支。

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此外，NCC今年業務費原編列7517萬8000元，遭立法院減列3758萬9000元，並凍結10%，原預估只能維持運作到4月底，但日前NCC已與郵政協會協商緩繳租金，確認可持續運作至今年9月。

今日NCC向立法院交通委員會提出政務人員待遇、業務費及另15項預算解凍案，針對「政務人員待遇」部分，經交通委員會審議，因行政院尚未將提名委員名單重新送至立法院審查，因此相關預算待人事同意案送達立法院，並經立法院會完成審查程序後，就同意動支，業務費則同意解凍。

NCC主秘黃文哲指出，NCC正常運作的情況下，一個月需要700餘萬，今天業務費解凍案通過，僅能多維持半個月的運作，即維持正常運作至10月中，屆時仍有業務費告罄問題，NCC仍在持續尋求各式解決方案中。

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