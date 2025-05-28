罷免馬文君、游顥連署南投選委會涉查戶政系統 檢分案偵查

南投縣選委會審查罷馬罷游二階連署書，對簽名有疑慮的疑涉用查詢戶政系統，南投地檢署28日已分剪報分案調查。（「All罷馬」罷團提供）

2025/05/28 14:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免立委馬文君、游顥二階連署書，遭南投縣選委會大量剔除，該會解釋剔除的係因書寫不明、簽名與戶政系統差異大，縣選委會有否違法查詢戶政系統引發熱議，南投地檢署今已剪報分案，由專責檢察官調查，檢方強調，公家機關「凡走過必留痕跡」，該案將儘速積極追查。

投一「All罷馬」罷免馬文君、投二「去游除垢」罷免游顥的公民團體，陸續在24日和26日陸續收到中選會的二階連署書補件通知，「All罷馬」罷團昨公開投訴1000份連署書被不合理剔除，而縣選委會卻未寄出任何查詢單，就自行刪除。

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投二「去游除垢」罷團到今天仍在查對不合格連署書，據透露，投二被不合理刪除的件數比投一還多，該罷團將會公開說明。

南投縣選委會昨日先由副總幹事黃志聰受訪，指字跡潦草、與戶政系統差異過大，遭立委沈伯洋、王定宇等人指縣選委會查詢戶政簽名系統涉及違反個資法。而縣選委會昨傍晚緊急聲明，改稱是比對戶政系統登錄的姓名，並非比對簽名。

南投縣選委會審查連署書涉進入戶政系統查詢，引發全國熱議，南投地檢署在蒐集相關資料後，今天已剪報分案偵查，有專責檢察官指揮調查。

南投地檢署表示，目前檢方共有3案罷免案在進行調查，包括：一階提議書涉偽造文書案、罷縣議員陳玉鈴、蔡銘軒二階連署幽靈連署（死亡連署）案，及剛分案的縣選會審連署書查戶政系統等3案。每案都有專責檢察官，調查會同步積極追查，勿枉勿縱。另也請民眾不用擔心有湮滅證物等問題，因公家機關「凡走過必留痕跡」。

針對罷馬罷游二階連署審查疑涉登入戶政系統查詢，縣選委會雖已改口聲明，惟南投地檢署28日主動剪報分案調查。（記者陳鳳麗攝）

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