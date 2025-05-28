郭再添潛逃！屏東還有前車城鄉長林錫章、前議員潘淑眞仍逍遙法外

屏東縣議員郭再添。（高檢署通緝專刊）

2025/05/28 13:26

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣多年前發生前車城鄉長林錫章、前縣議員潘淑眞分別因貪污及賄選被判刑確定後卻在發監前潛逃情事，兩人迄今仍逍遙法外，無法緝獲，日前又傳出縣議員郭再添因非法從事兩岸地下匯兌被判刑4年確定後逃匿無蹤，引發外界對司法防逃機制鬆散的批評，除要求司法單位設法將在逃要犯緝拿歸案，也應全面檢討防逃漏洞，讓正義能獲得伸張。

屏東地檢署2015年偵辦車城鄉工程弊案，認定前鄉長林錫章透過2名「密友」趙清連與駱文宗擔任白手套向廠商收賄上千萬元，依貪污罪起訴3人，法官認定3人收賄43萬元，經最高法院2019年3月21日駁回上訴後全案定讞，林被判刑14年6個月、趙12年6個月、駱10年2個月，均褫奪公權7年；屏檢於3月25日執行發監，林錫章卻逃逸無蹤，檢方於28日發布通緝，迄今已逾6年，仍未緝獲。

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前屏東縣議員潘淑眞2018年選舉時因賄選被檢方查獲，屏東地方法院判她2年6個月徒刑，褫奪公權4年，上訴到最高法院後於2021年確定維持原判，潘淑眞被解除議員職務，屏檢通知她於2月8日入獄服刑，潘淑眞卻潛逃不知去向，檢方於3月19日發布通緝，逃亡迄今已逾4年。

屏東前車城鄉長林錫章。（高檢署通緝專刊）

屏東前縣議員潘淑眞仍逍遙法外。（高檢署通緝專刊）

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