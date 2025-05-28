造謠陳菊死訊 待業女碩士被法官判不罰

陳女在ptt八卦版發文傳陳菊死訊假消息，連夜被高雄警方帶回偵辦。（資料照）

2025/05/28 13:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕監察院長陳菊因腦血管阻塞，至今仍在高醫住院復健，但44歲待業中的陳生女碩士卻在網路發文指「 陳菊走了？」，警方獲報火速逮人，依違反社維法送辦，但法官認為，陳女發文時用的是「問號」，並未影響到社會安寧，因此裁定不罰。

判決指出，上月22日晚上7點43分，社群媒體出現1則貼文，文中指出「陳菊走了？」並在社群上發燒，醫院緊急駁斥「不是事實！」，警方獲報後立即與刑事警察大隊科偵隊組成專案小組偵辦，經追查該貼文IP位址，當晚11點45分火速於案發4小時內，查獲家住苓雅區的陳女到案。

請繼續往下閱讀...

陳女向警方供稱，她是在網路Threads看到有人貼文指「大官過世了」，因聯想到陳菊還在住院的新聞，才會在Ptt貼文問「陳菊走了？」未料因此闖禍。警方認為貼文未經查證散播之不實訊息，依違反社會秩序維護法第63條送辦，可裁處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

高雄地方法院易庭審理時，法官認為，陳女貼文標題為「陳菊走了？」、內容則是「剛剛脆有人爆料，陳菊剛剛過世了？？真的假的？？」，可見她的標題及貼文內容文句句尾均反覆以問號作結，主觀上知悉該消息真偽仍有待查證，且警方提出的網路報導或系爭貼文內留言，充其量僅能認為貼文引起社會高度討論或關注，但不足以擴張解釋該貼文已使閱覽者產生畏懼、恐慌或激憤等負面心理，或有因此採取不理性行為舉止，而有影響公共安寧情形，因此認定構成要件不符，裁定陳女不罰，可抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法