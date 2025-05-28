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    「我來自台語國！」 王定宇轟謝龍介：自己犯錯別老牽拖台語

    國民黨立委謝龍介日前脫口嗆罷團志工「生兒子沒屁眼」，引發輿論撻伐。（資料照）

    國民黨立委謝龍介日前脫口嗆罷團志工「生兒子沒屁眼」，引發輿論撻伐。（資料照）

    2025/05/28 14:58

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委謝龍介日前脫口嗆罷團志工「生兒子沒屁眼」，引發輿論撻伐。謝龍介解釋，這是台語中長輩提醒晚輩比較直接、強烈的語言。對此，民進黨立委王定宇批：「根本不是什麼台語的慣用語，自己犯錯不要老是牽拖台語！」

    謝龍介近日幫台中藍委羅廷瑋站台宣傳反罷免時，竟脫口嗆罷團志工「生兒子沒屁眼」，引發輿論撻伐。謝龍介對此解釋，演講中強調的是扭曲、抹黑別人的人，這種人將來可能如何如何，特定人不用對號入座，可是有人斷章取義，把中間的關鍵重點部分漏掉，「變成我直接在詛咒別人」。

    他還說，這是台語中長輩提醒晚輩比較直接、強烈的語言，「如果造成誤會也非我的本意，以後會更加謹慎」。

    「不要每次不好聽的話都牽拖台語」。對此，王定宇在政論節目談及此事時表示：「我們是台語人，我來自台語國，我們台南國很少這樣說的，自己造的業自己擔。」

    王定宇昨日下午也在臉書轉貼自己節目發言，並表示：「老是用性向、身材、疾患來歧視他人的那位『慣犯』，他的心態才是問題所在，根本不是什麼台語的慣用語，自己犯錯不要老是牽拖台語！」

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