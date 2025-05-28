盧秀燕 : 當初阻撓北市大巨蛋者 現今拼命蹭

市議員朱暖英指市府對蓋大巨蛋早已在準備。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/28 14:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋要蓋水湳，今天在市政總質疑遭到綠營議員質疑是為是挽救選舉，盧秀燕則表示，有台北的議員及立委告訴她，台北大巨蛋本來5年就可蓋好，但是因為中間有很多政治人物的不斷反對、唱衰、阻撓，搞到11年，在台北市長蔣萬安開幕後，反對者不斷透過關係要票，她希望政治人物要對中市大巨蛋要祝福，要對自己城市建設要祝福、要幫忙，不要前面阻撓 反對，後面又要蹭。

對民進黨市議員質疑盧秀燕此時宣布大巨蛋地點是為了救民調，國民黨市議員朱暖英反批綠營說市府早就有準備，她表示，台北市及高雄市都有大巨蛋，藉由巨蛋帶動強大經濟效益，，在前年中市議會都建水委員會去考察台北大巨蛋，盧秀燕還派秘書長黃崇典一起去，台中市已準備很久，盧秀燕也去日本考察大巨蛋，市府早就準備好要蓋大巨蛋。

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盧秀燕則表示，台北市議員及立委告訴她，原本台北大巨蛋本來五年內就可蓋好，但拖了11年才開幕啟用，經歷3個市長，原因是因為中間很多政治人物不斷反對、唱衰阻撓 ，使得它受到政治干擾，以致於拖很久。

盧秀燕表示，她希望所有政治人物，對台中市蓋大巨蛋能夠祝福跟 協助，如同昨天的市政路，有人阻撓 有人反對到最後有決心，最後有決定非做不可，中部需要一個超巨蛋。

盧秀燕表示，台北市議員及立委也告訴她，很諷刺，在蔣萬安讓大巨蛋開幕後，舉辦大型演唱會及12強棒球賽，當初反對、唱衰的人，不斷透過關係跟台北市政府要票，要去參觀，還去蹭，希望政治人物自己的言行，對自己城市建設要祝福要幫忙，不要前面阻撓 反對，後面又要蹭，找關係要票。

盧秀燕強調，她希望大巨蛋，愈快規劃完愈快蓋好愈好，雖然在她還有一年多的任期，但負責任規劃完成，評選完工就可開工，雖然在她任內無法看到完工啟用，但希望下屆市長及議員，在一屆任內就可完工啟用，就可剪綵，不要像台北搞到11年。

市長盧秀燕要政治人物對大巨蛋興建要祝福不要阻撓 。（記者蘇金鳳攝）

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