在野批中央違法刪地方補助款 龔明鑫：立院大筆刪939億不當結果

行政院秘書長龔明鑫28日出席立法院內政委員會處理114年度中央政府總預算案有關行政院預算解凍案並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/05/28 13:07

〔記者李文馨／台北報導〕行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款636億元，引發藍白反彈，強調一般性補助款為政院認定的法律義務支出，而立院決議已明確排除。主計總處表示，《地方制度法》、《財政收劃劃分法》規定中央酌予補助，但未規定數額，因此預算數字有彈性空間；行政院秘書長龔明鑫表示，統刪地方補助款是立院大筆刪939億元不適當的結果。

立法院刪減114年度中央政府總預算2076億元，刪減幅度及金額創歷史新高，其中「通案刪減部分」為939億元，要求行政院自行刪減636億元，行政院決議全數從今年撥給地方的一般性補助款刪減，各縣市平均刪減率約25％。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委張智倫質詢指出，立法院通刪決議寫明應排除法律義務支出，但行政院卻把直轄市跟各縣市補助款扣減25%，他詢問，「一般性補助款是不是義務支出？」龔明鑫答詢首先說，他也對此感到遺憾，行政院第一時間表達自己刪除636億元的大額度窒礙難行。

至於一般性補助款是否為法定義務支出？龔明鑫說，「就我了解不是」。行政院主計總處公務預算處專委吳銘修補充，《地方制度法》與新版《財政收支劃分法》規定，中央政府要對財政較差的地方政府酌予補助，但沒有補助標準跟數額，並強調一般性補助款是審預算過程中，為了審查預算歸類出的法律義務支出。

民眾黨立委麥玉珍則批評，行政院不僅讓基層人民遭殃，還將錯誤的代價丟給地方、甩鍋在野黨，對於中央對地方的財政霸凌，她嚴正抗議，不會通過行政院的預算解凍案。龔明鑫說，行政院第一時間就表達立院通過預算會窒礙難行，過去沒有636億元這麼大額度要自行刪減，所以提出覆議遭到否決，「統刪地方補助款是（立院）大筆刪939億不適當的結果」。

國民黨立委翁曉玲則出示依法律義務支出明細表，詢問預算是否可任意刪減、不執行？吳銘修回應，該表是審查預算的過程中的分類，代表必須注意相關支出為法律上的必要支出，但並非所有法律都有規定明確的標準與數額；以一般性補助款來說，地制法、財劃法規定中央要酌予補助，但沒有規定數額多少，「所以預算估計的數字有彈性的空間」。

民進黨立委張宏陸詢問「法定預算」與「法律義務支出」的定義。行政院主計處長呂秋香說，行政院送到立法院的預算稱為預算案，預算案經立法院審查通過，並經總統公布稱為「法定預算」；而法律義務支出則是，行政院在編列預算時，部分項目為法律明定的，這稱為「法律義務支出」，如人事費等。

民進黨立委吳琪銘質詢提到，中央雖對地方挹注大幅縮水，但以新北市114年補助款為例，中央補助新北市983億元，扣除25%後，還比去年多了69億元。龔明鑫回應，六都即便扣除25%一般性補助，還是比前一年增加；他也說，要跟地方政府說抱歉，若地方政府有困難，行政院可以個別協助，並強調「先刪掉後補助」是要符合立院三讀決議。

立法院內政委員會今邀請行政院秘書長龔明鑫針對行政院單位預算解凍進行報告，並備質詢，另處理8件凍結案，總金額約6.42億元。（記者李文馨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法