國台辦歡迎館長批八炯「宵小之輩」 林楚茵：獨裁國家兩面手法

國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

2025/05/28 14:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「館長」陳之漢近日預告將前進中國，並自詡「和平大使」吹捧兩岸一家親。反共網紅「八炯」溫子渝昨公布影片，揭露中國線人與統戰部官員的錄音，對方談到「館長」在義烏做跨境電商，還邀台灣很多網紅過來。中國國台辦今日歡迎館長飽覽「祖國大好河山」，痛批八炯是「宵小之輩」，揚言「終生追責、依法嚴懲」；立委林楚茵反評，這是「威權獨裁國家」的兩面手法。

根據八炯「舔共館長不演了！」影片內容，這名浙江的統戰官員和「八炯」的線人談及，「館長」在義烏做跨境電商，他上次邀了很多台灣的這個網紅過來，其中有一個網紅是前段時間剛來之後，就播了一場賺了1000萬。

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八炯質疑，所以義烏做電商是什麼，你到底培養了幾個網紅？只是你不說而已！你現在去中國是要幹嘛，自己出來說明一下。

八炯更說，你如果真的認為「兩岸一家親」關心中國，更應該站出來反共，聲援海外反共的中國人，只有中共倒台，兩岸才能和平，在民主自由的前提下，好好發展各自的內政。

陳之漢25日在直播中提及，自己即將前往中國，並強調此行將「全程開直播」，要讓外界清楚知道他並非收受任何好處，更不會有任何中國官員「押著他走」。

國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會表示，「我們歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞，來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山、品嚐各地美食」，他聲稱，只要遵紀守法，台灣同胞來大陸，完全可以像自己家一樣輕輕鬆鬆，「相信這位網紅來大陸之行一定會順利順心」。

針對八炯最新影片踢爆館長一事，陳斌華嗆聲，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。對於配合民進黨當局迫害台灣同胞的台獨打手、幫兇，包括八炯，我們將終身追責、依法嚴懲。

民進黨立委林楚茵受訪批評，中共是一手拉、一手打，想要用「長臂管轄」對台灣人施以嚴懲，但是「老狗玩不出新把戲」，這種恫嚇大家都非常了解。

林楚茵分析，館長及一些網紅在幫中國講話，中共持續在找能為中國講話的統戰樣板，如果館長在台灣發展不好，因為除經營健身事業外，也有在做電商賣東西，當經營不善時，就有可能去中國發展。

林楚茵強調，八炯所做的事，其實就是掀開供外界檢驗，究竟你說的中國好，是真的覺得好？還是為了賺中國錢，不得不講中國好？這些台灣民眾就會自行判斷。

「中國非常擔心國王的新衣被掀開！」她指出，中共及國台辦最可笑的是，不斷指控台灣在民進黨執政下不民主，而八炯只是揭開中國不好面紗，把一些真相揭穿，國台辦就要對八炯終生追訴、依法嚴懲，然後歡迎會講中國好話的館長，這是在示範「威權獨裁國家」的兩面手法。

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