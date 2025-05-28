朱凱翔嗆「南部低端」葉元之未制止 周軒：不需要52席朱凱翔坐在立法院

名嘴朱凱翔錄節目時，怒嗆「2021核四重啟的時候，都是南部的低端在那邊灌票」，一旁的來賓國民黨立委葉元之聽了並未制止。（圖擷取自臉書）

2025/05/28 14:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱凱翔錄節目時，怒嗆「2021核四重啟的時候，都是南部的低端在那邊灌票」，一旁的來賓國民黨立委葉元之聽了並未制止；對此，政治工作者周軒表示，國民黨的可悲之處就是只能靠這些嘴巴裡吐不出象牙的「媒體人」當他們的傳聲筒。

周軒在臉書PO文表示，國民黨的可悲之處就是只能靠這些嘴巴裡吐不出象牙的「媒體人」當他們的傳聲筒，偏偏這些傳聲筒都是歪七扭八的，歪曲發聲者的言論，扭成自己的偏見。

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周軒指出，朱凱翔說南部人是「低端」，周軒不知道朱凱翔本人「高端」到哪裡去，但最可悲的是旁邊的葉元之，聽到朱凱翔這樣一派胡言，他一句話都不敢吭，這代表什麼，葉元之身為立法委員也要買朱凱翔的單？難怪大家會想要讓葉元之好好回去專心當名嘴就好。

周軒指出，至於朱凱翔這人到底如何，我想台灣人心中都有一把尺，也不太需要再去評論了，但是國民黨願意跟朱凱翔坐在一起任憑他放肆狂言，也就不要怪人民把朱凱翔跟國民黨畫上等號了。

周軒直言，而我們不需要52席朱凱翔坐在立法院裡，柯志恩真的也不需要勉強自己選高雄了。

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