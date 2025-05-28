盧秀燕今突拋大巨蛋地點 民進黨議員諷倉促搶救民調

盧秀燕今突拋大巨蛋地點，綠營議員諷根本倉促搶救崩盤民調。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/28 14:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今突宣佈台中大巨蛋選址確定，將落腳水湳經貿園區「創研1」，但今日逢市議會總質詢首日，除選址理由引關注外，更有多名議員質疑昨民調盧秀燕掉出「五星市長」之列，多項評比分數直直落，今倉促宣佈大巨蛋地點，根本只為救崩盤民調；盧秀燕則回「議員想太多了」。

台中市議會今總質詢首日，盧秀燕總質詢前特地通知媒體，在議會外宣佈大巨蛋選址確定，地點宣佈後引發關注，議場中藍綠議員均關切選址結果及決策過程。

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民進黨議員張家銨、蔡耀頡、江肇國及周永鴻更關切，大巨蛋選址之前眾所矚目，但外界完全不清楚市府決策過程，甚至未曾看過任何評估報告也未見與地方溝通，今突然「被宣佈」，根本倉促宣佈救民調。

張家銨指出，向來自詡民調名列前矛的盧秀燕最新民調令人堪慮 ，除自己掉出五星市長，民調包括治安、交通、教育等8大面向平均分數全直直落，明年任期結束，已無連任壓力下，本應拿出施政成果，結果滿意度直直落。

張安銨說，盧今早突丟大巨蛋地點，根本是拿巨蛋救民調，怕大家繼續關注她的民調淒慘到此程度，但大巨蛋選址更曝露大型建設全集中北台中，南台中根本被盧遺忘。

江肇國也指出，大巨蛋選址何等重要，但盧今天卻宣佈得令人一頭霧水，尤其公共政策必需要經過討論，廣徵民意尋求地方意見及考量民眾需求，但外界今天只看到盧秀燕倉促宣佈位置選在水湳，卻不知為何而選、為何出線，根本只是用大巨蛋救不斷崩盤的民調。

盧秀燕回應江肇國時指出，日前有人問她總統賴清德與行政院長卓榮泰的民調很差，她回民調看看就好，請總統不要洩氣，她向來覺得民調看看就好。

江肇國趁機又說，「妳本人在意得很哦，妳立刻宣佈大巨蛋來救妳的民調，顯然妳給別人的建議跟妳對自己的要求不太一樣」。

盧秀燕先說，「議員想太多了」，又說「如果你議會有全程出席，就會注意到我上個會期已開始在暗示了」，已經準備很久了」，她自上會期及這會期開始就已經提到「準備很久了」；江肇國又問，所以是指本來就打算今天公佈嗎，盧秀燕說，最近成熟了。

因盧秀燕在回應國民黨議員沈佑蓮關切建設期程時，提及大巨蛋興建需4年，最快可在2030年啟用，江肇國斥台中市現在正在蓋的「台中巨蛋」要到20230年才剛蓋好，大巨蛋竟可以蓋得比台中巨還快，根本「很扯」，只是對市民畫大餅，這項政策宣佈根本欠缺討論更有明顯政治目的。

江肇國強調，沒有公共討論的政策，甚至是以廠商的角度、而非市府的角度評估，均不是市府應有的態度，盧兩任即將任滿，她應好好思考為何同一機構做的民調，卻在她執政第7年大崩盤。

盧秀燕今突拋大巨蛋地點挨諷搶救崩盤民調，盧秀燕回「議員想太多了」。（記者蘇孟娟攝）

盧秀燕今宣佈大巨蛋落腳水湳經貿園區「創研1」。（圖：市府提供）

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