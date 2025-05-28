藍營砍總預算怪政院刪地方補助款 吳崢：若沒亂砍補助款會減少？

民進黨發言人吳崢（見圖）、韓瑩28日召開「冤有頭債有主！藍白惡刪總預算 全民受苦」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/05/28 14:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院大幅刪減總預算，導致行政院統刪中央對地方的一般性補助款，國民黨立法院黨團日前表示，刪除地方補助款不只是政治性的鬥爭，根本就是違法濫權。對此民進黨發言人吳崢表示，事情非常單純，如果藍白立委沒有在立法院亂刪預算，地方的補助款會減少嗎？

吳崢在臉書PO文表示，國民黨最近一直抨擊行政院暫緩編列給地方政府的636億補助，但事情非常單純，如果藍白立委沒有在立法院亂刪預算，地方的補助款會減少嗎？數字會說話，他把圖表整理出來，趨勢非常清楚。

請繼續往下閱讀...

吳崢指出，過去八年，民進黨執政下中央給各地政府的補助款總額，年年上升，從2017年的全國1612億，到2024年的全國2303億，原本今年度給地方政府的一般性補助款總額更是規劃2501億，達到史上最高。

吳崢續指，全國各地縣市不論六都直轄市或非六都縣市，歷年在中央政府的支持下，財政狀況（歲計賸餘，就是收入減支出）也都持續好轉，這就是民進黨一再講的，事實上去看數字，不論中央或地方，總預算都是年年創下歷史新高。

吳崢直言，至於原因則是因為過去幾年經濟發展好，稅收多，政府就能多編預算，就能多補助地方，做更多施政照顧人民，不論補助款或財政收支，「本來」都在往好的方向發展，結果現在突然出現一個轉折下跌，為什麼？啊就藍白在立法院把預算亂砍一通，搞到現在補助款變少了啊，不然呢？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法