台中70歲阿伯挺大罷免 店面做為連署站不怕被查水表

70歲的李阿伯坐著輪椅在街口舉牌，勇敢挺大罷免。 （罷團「中三拒瓔」提供）

2025/05/28 14:08

〔記者歐素美／台中報導〕「我沒在怕的」！70歲的李阿伯，儘管因罹患腦性麻痺，不良於行，出行需要靠輪椅，目前以販售刮刮樂維生，仍勇敢站出來挺罷免，將自己販售刮刮樂的店面做為台中市第三選區罷免國民黨立委楊瓊瓔的連署站，有時也上街頭舉牌。

李阿伯表示，不怕被查水表，國民黨舔共，為反對而反對，在立法院亂修法，影響弱勢的權益，一定要罷免，否則很多人擔心台灣被中國統治，三年後也不用選舉了。

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罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔的罷團「中三拒瓔」，位於大雅區的連署站，因房東被查水表或出借騎樓的志工，因擔心影響家族生意而不再出借，2次關門大吉，目前中三第二階段連署書距離安全門檻還差5000份，罷團憂心忡忡，擔心找不到支持的店家。

70歲的李阿伯在大雅區民生路賣台彩刮樂樂，一直很支持罷免，罷團「中三拒瓔」志工Connie抱著一試的心情前去拜訪，結果李阿伯一見Connie就是電視上送二階段連署書時在螢幕前哭得很慘的志工，覺得很不捨，立即同意讓他的刮刮樂彩券行成為固定連署點，而且可以直接放在DM上宣傳。

Connie開心之餘，卻擔心阿伯被「查水表」，不想為老闆惹來不必要的麻煩，因此一再詢問，李阿伯則豪邁地說「我沒在怕的！這是我們合法的公民權利，我絕不退縮！妳們也不要怕！」

記者採訪時，李阿伯說，這次大罷免不過，國民黨就不會倒，國民黨不倒，台灣不會好！他表示，國民黨的種種行為都在嚴重舔共，為反對而反對，在立法院亂修法，影響弱勢的權益，一定要罷免，很多弱勢朋友都很悲觀，擔心中國統治台灣，三年後台灣就沒有選舉了。

李阿伯也透露，台彩人員曾私下跟他溝通，希望他支持罷免不要那麼高調，他也不想為難別人，強調「該做的還是要做」。

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