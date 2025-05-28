賴總統勉晉任將官：將「務實態度」帶入部隊、「減法思維」改革國軍

總統賴清德今主持中華民國114年6月份將官晉任授階典禮，李正義晉任少將。 （總統府提供）

2025/05/28 12:41

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今主持中華民國114年6月份將官晉任授階典禮，期許晉任將官將「務實」態度帶進組織和部隊，並以「減法思維」改革國軍，讓優質人才願意貢獻國家，建構現代化部隊，提升國家安全和韌性，唯有強化自身的國防實力，才是守護國家安全的唯一道路。

賴清德表示，恭喜李正義晉任少將，李將軍曾任新北憲兵隊隊長、憲兵第205指揮部指揮官以及憲兵訓練中心指揮官。除了曾經協助查緝毒品走私，也為國家培育無數憲兵精英與中堅幹部，有效提升憲兵的堅實實力，謝謝李將軍的努力和貢獻，晉任也代表著未來的責任更加重大。

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賴清德表示，面對國際局勢的挑戰、敵情的威脅，期許晉任將官都能夠將「務實」的態度帶進組織和部隊，並以「減法思維」改革國軍，讓優質的人才願意貢獻國家，才能建構現代化部隊，提升國家的安全和韌性。

賴清德強調，唯有強化自身的國防實力，才是守護國家安全的唯一道路，政府會持續推動國防改革，讓國軍全心全力投注戰訓本務，展現不斷精進的決心，共同守護我們的家園，實現對國家和人民的承諾。

包括總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及陸軍司令呂坤修等均在場觀禮。

總統賴清德今主持將官晉任授階典禮，期許晉任將官將「務實」態度帶進組織和部隊，並以「減法思維」改革國軍。 （總統府提供）

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