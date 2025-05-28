偽冒基地台發送政府「111」 NCC：今年底前完成更新防堵

NCC代理主委陳崇樹28日出席立法院交通委員會審查114年度中央政府總預算關於國家通訊傳播委員會預算凍結案等案並備詢。提醒若民眾收到可疑的簡訊內容，還是要打165確認。（記者塗建榮攝）

2025/05/28 13:12

〔記者林志怡／台北報導〕立法院交通委員會今日審查國家通訊傳播委員會（NCC）預算解凍案，民進黨立委蔡其昌詢答時詢問，我國如何防堵詐團2G移動式基地台偽冒「111」政府專屬簡碼，NCC代理主委陳崇樹回應，今年底前都會陸續以軟體升級方式完成更新，防堵此類偽冒2G簡訊。

為避免詐騙集團偽冒政府單位，發送詐騙簡訊，NCC持續宣導政府簡訊唯一代表號「111」簡訊服務，希望民眾容易辨識，也避免被詐騙集團冒用，建立機關公信力。

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然而，今日立法院交通委員會審查NCC預算解凍案，蔡其昌於詢答時指出，近期有詐騙集團利用2G移動式基地台，偽冒「111」政府專屬簡碼散佈詐騙簡訊案件，並詢問NCC目前還有多少手機可能收到此類2G移動式基地台發送的偽冒簡訊。

陳崇樹說，2023年9月1日型式認證以前通過的手機比較可能收到此類2G移動式基地台發送的偽冒簡訊，從國人的手機汰換習慣來估算，目前可能還有5分之1的使用者還有可能收到偽基地台簡訊。

此外，陳崇樹指出，2023年9月1日後有經過型式認證的手機，需要設定國內發送的2G簡訊不予接收，但有詐團知悉這樣的局限性後，利用特殊方式破解，NCC也持續精進相關防堵作為，會陸續以軟體升級方式，在今年底前都會完成更新。

陳崇樹也提到，對於這類偽冒基地台，NCC與業者、電信偵查隊、刑事警察局已有聯防措施，近期破獲南北各一個偽基地台發送111，系統端事後有跟業者、電信偵查隊會有協作處理。

蔡其昌追問，就現階段來說，NCC還在努力嘗試補破網，國人收到「111」簡訊，是否仍無法完全採信為政府單位發送的簡訊？對此陳崇樹回應，若民眾懷疑簡訊內容，還是要打165確認。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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