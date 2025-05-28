批藍委因過期飲料凍結3.7億 沈伯洋：要求解凍專案報告卻一個都沒來

民進黨立委沈伯洋（見圖）指出，先前國民黨堅持要專案報告，結果今天排解凍案，但在最後解凍時，「國民黨一個都沒來」。（資料照）

2025/05/28 14:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委先前曾以「榮民之家販賣機有飲料過期」為由，提案凍結3.7億退輔會預算，之後卻又宣稱沒有大力刪凍退輔會預算，並要求盡速解凍。今日民進黨立委沈伯洋指出，先前國民黨堅持要專案報告，結果今天排解凍案，但在最後解凍時，「國民黨一個都沒來」。他也批評藍白持續造謠，不斷聲稱地方補助款是政府刪的。

民進黨立委蘇巧慧於今年1月間曾指出，國民黨立委陳菁徽、林思銘提案凍結3.7億國軍退除役官兵輔導委員會預算，理由則是稱榮民之家多有讓外部飲料販賣機廠商設販賣機之措施，易衍生所販售飲料過期，徒增食安管理風險之管理成本，考量退輔會對各榮家督導辦理把關之機制有再加強及檢討之空間，提案凍結一般行政預算10%，須向本院提交專案報告並經同意後始得動支。

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在年度總預算於2月送出立院並經總統公告後，國民黨立委徐巧芯於4月2日則是宣稱沒有大力刪凍退輔會預算，並要求退輔會應盡速送報告來解凍，避免因此耽誤相關業務進行。她當天在立院質詢時還多次逼問退輔會，何時能送出解凍報告？針對退輔會回應，即使送案也需要在程序委員會排案，預估再3個月預算才能解凍，徐巧芯則是急喊「為什麼要那麼久！你們不是很缺錢？」並多次要求退輔會盡快溝通。

沈伯洋今中午在臉書發文分享國會速報，他表示今天排解凍案，並指國民黨先前堅持要「專案報告」並且「同意」才解凍，所以今天一整個早上就是這個專案報告。內容則是國民黨接獲陳情，說榮民之家販賣機有飲料過期，然後就為了這個理由，凍結行政費用3.7億，並且要求專案報告。

沈伯洋質疑，「一整個早上，我們就聽退輔會專案報告，如何『販賣機全面普查』，結果還找不到過期飲料」，但在「最後解凍時，國民黨一個都沒來」，對此他也直言「我知道主席要中立，但真的忍不住在台上嘆了口氣」。

沈伯洋也指出，藍白持續在內政委員會造謠，說地方補助款是政府刪的。但他強調，預算就是「藍白刪的」，然後財劃法就是「不會溯及既往」，但藍白就是持續造謠....打算把假的講成真的。

沈伯洋也提到，民眾黨支持者還在那邊說沒擋國安法案。真的是只聽黃一半（黃國昌）直播。除了兩岸條例9和91之外，另外還擋了他的新吳斯懷條款，及港澳條例，對此他也直呼「到底查證是有多難...」。

沈伯洋也批評，「然後還在那邊行政不可凌駕立法....到底是哪來的卡提諾法學邏輯？你去敵國到底是什麼立法院職權行使？順著卡提諾邏輯，難道以後立法委員不用報稅，因為行政權會凌駕立法權？OMG」。

蘇巧慧於今年1月間曾指出，國民黨立委陳徽菁、林思銘提案凍結3.7億國軍退除役官兵輔導委員會預算，理由則是稱個榮民之家多有讓外部飲料販賣機廠商設販賣機之措施，易衍生所販售飲料過期，徒增食安管理風險之管理成本。（圖擷自臉書）

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