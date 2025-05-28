李俊俋被爆用公務車載愛犬 國民黨議員告發涉貪污

國民黨新北市議員林國春今日前往北檢告發監察院秘書長李俊俋涉貪污治罪條例圖利罪嫌。（記者廖振輝攝）

2025/05/28 13:20

〔記者王定傳／台北報導〕監察院秘書長李俊俋被爆於5月20日乘坐公務車辦理私事，接送年邁的愛犬前往寵物美容沙龍，被質疑公器私用。對此，國民黨新北市議員林國春、台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤，以及國民黨發言人楊智伃，今日分別前往台北地檢署，告發李俊俋涉嫌違反「貪污治罪條例」圖利罪，及刑法中的背信與侵占等罪嫌。

針對此事件，李俊俋昨日表示歉意，承認當日因公務繁忙，確有其事，對於派遣公務車輛處置失當，他深感思慮不周，並已向副院長李鴻鈞自請處分。

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他同時發布致歉聲明指出，報導所稱其接送妻子用餐並不屬實，否認該情節。李強調，自立法院刪減監察院96％業務費用後，監察院公務車的油料與保險費皆由用車人自行負擔。

林國春質疑，李俊俋公器私用，其行為與社會對廉潔公務員的期待背道而馳，且試圖以「自付油錢」合理化不當行為，若非外界關注，是否顯示監察院早已存在普遍私用公務車的陋習？他指出，李俊俋聲稱已自請處分，但監察院至今未見具體懲處內容，故訴諸司法途徑，告發其圖利罪嫌。

張斯綱則表示，監察院負有監督官員風紀之責，秘書長卻違反最基本的公務員操守，行為已帶壞風氣。他呼籲台北地檢署比照花蓮地檢署辦理花蓮縣文化局長涉公務車私用案，應搜索李俊俋，並要求監察院啟動內部調查，釐清是否有其他監委亦涉類似行為。

張斯綱強調：「若監察院不自行調查，我們將有後續揭露行動，揭開監察院平時的腐敗。」

凌濤則指出，根據「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」，公務車使用須載明行經地點及里程紀錄，他質疑李俊俋是否以其他公務行程掩飾實際的寵物美容私用行為，若有此事，恐涉及偽造文書。他呼籲檢調應比照偵辦罷免連署造假案，緊急保全證據，立即搜索監察院並羈押李俊俋。

國民黨台北市議員張斯綱（中）、國民黨發言人楊智伃（右）、國民黨桃園市議員凌濤（左），今日前往北檢告發監察院秘書長李俊俋涉刑法背信及侵占罪嫌。（記者王定傳攝）

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