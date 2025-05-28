曝中共近期三例「文攻」操作 顏擇雅：相當看低台灣人智商

中國對台動作頻頻。示意圖。（歐新社）

2025/05/28 12:54

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台動作頻頻。作家顏擇雅指出，近日中共對台灣發布了很密集的「文攻」。一例是復旦大學教授張維為的說法，一例是某媒體的頭版頭條，另一例是現任上海交通大學台灣研究中心執行長盛九元的說法，應該是某種刻意操作。但這3種說法，都相當看低台灣民眾的智商。

顏擇雅今日在臉書發文指出，這波密集的「文攻」，一例是張維為說：「台灣已沒下一場選舉，統一後治理台灣比香港容易。」一例是某媒體頭版頭條：「共軍奇襲台灣能力躍升，颱風前夕最佳時機。」再一例，盛九元在觀察者網說：「統一對中國有至高無上價值，西方制裁可完全承受。」

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「超密集的，應該是某種刻意操作。」顏擇雅表示，上面這3種說法，都相當看低台灣民眾的智商。張維為說法，在台灣應該是連統派都會笑出來吧。台灣人既熱衷選舉，又愛痛罵政治人物。張維為是有什麼辦法可以讓台灣人一夜之間變成乖乖等人割的韭菜？

另外，顏擇雅指出，颱風前夕奇襲之說更唬爛。首先颱風有外圍環流，把軍事行動的不確定性變得極高無比。搞不好到頭來沒破壞到台灣什麼基礎設施，倒是共機先發生對撞。又，這樣無法接續以兩棲登陸的奇襲有何意義？應該是只會「以武逼獨」，為兩國論入憲創造充分條件。到頭來獨派最高興。

對於盛九元的說法，顏擇雅則說，應該修改成「中共一直塑造統一對中國有無上價值的虛假神話，所以中國人民一旦相信中共搞砸了統一，就一定會起來推翻中共政權」，這是為何中共雖然努力防止台獨，卻又不敢貿然發動武統的原因。

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