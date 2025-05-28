「地動刪瑤」更換領銜人700件非原提議人簽署 主廚曾璽文：坐看青年軍牢底坐穿

賴苡任（左）、李孝亮（右）。（資料照）

2025/05/28 14:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉無預警宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。中選會今（28日）表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件。對此，在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文表示，有夠瞎，還不認錯！把大家都當白痴了，坐等看這群青年軍牢底坐穿。

曾璽文在臉書PO文表示，國民黨青年軍賴苡任（前傅崐萁助理）為了反制大罷免，也發動罷免綠委吳思瑤，結果在第一階段因為疑似抄黨員名冊偽造文書，導致第一階段審查結果有一堆死亡的民眾連署書，賴苡任等多名青年軍被檢調約談，罷免吳思瑤的領銜人張克晉，也許怕連帶要付偽造文書的法律責任，提出要退出罷免吳思瑤的行動，沒想到依規定，還需要一半以上提議人（第一階段寫連署的民眾）的同意才能夠退出。

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曾璽文指出，賴苡任又交出了2400份，「更換領銜人」同意書，結果送件後查對失敗，有700份不是原提議人（沒寫過第一階段連署書的人），所以換將失敗，若偽造文書罪判下來，張克晉還是要面對法律責任，根本胡搞瞎搞嘛。

曾璽文續指，正確的罷免流程要像我們一樣，一張一張連署書簽，看著民眾簽，大街小巷、各大路口去拜託，而且第一階段都有留電話，萬一真的像他們這樣要換領銜人，那也是用電話或簡訊去聯絡連署的民眾，請他們回來簽「同意更換書」，怎麼可能會有那麼多沒簽過第一階段的人，跑去簽同意書？自己有沒有簽過第一階段會不知道？有夠瞎，還不認錯！把大家都當白痴了。

曾璽文直言，坐等看這群青年軍牢底坐穿，還是國民黨的翁曉玲推動的修法加嚴，整個黨荒腔走板，從黨主席到總召到下一世代，舔共、毀憲亂政、反罷免結果團滅，百年大黨啊，真的難看。

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