遭謝龍介罵「生孩子沒屁X」 敲羅罷團志工按鈴提告

遭謝龍介指「生孩子沒屁X」，「敲羅行動」領銜人呱呱（左3）、發言人Eva（左2）等人今天前往台中地檢署按鈴申告。（記者陳建志攝）

2025/05/28 11:45

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨立委謝龍介本月25日到台中幫羅廷瑋宣傳反罷免，卻對在對街「敲羅行動」的志工說出「生孩子沒屁X」等羞辱言詞，甚至影射罷免團體收受金錢，讓罷團和志工深感受辱，今天領銜人「呱呱」和志工在律師陪同下前往台中地檢署按鈴申告，對謝龍介提出公然侮辱、誹謗罪告訴。

「敲羅行動」志工Ariel表示，當天共6名志工站在路口舉「同意罷免」的牌子宣傳，沒想到謝龍介身為立委，卻對著他們說出：「生孩子沒屁X」、「我1人給你們2千元趕快走」，強調自己從小到大，從沒有人對她說過「以後生孩子沒屁X」這種詛咒式的辱罵，更何況謝是立委，而他旁邊的人也跟著一起訕笑，當下真的覺得很錯愕，覺得受到羞辱。

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罷免領銜人呱呱表示，經過集體討論，決定依法提告，是為了反擊持續打壓公民社會的惡質政治文化。更令人遺憾的是，文教委員羅廷瑋當場未出面制止謝龍介的不當言論，讓中六選民深感失望。

「敲羅行動」發言人Eva指出，今天站出來，不僅是為了中六選區，更是要捍衛全體基層公民參與公共事務的尊嚴。不能忍受謝龍介無憑無據公然指涉公民團體收受金錢，此說法已傷害全台灣的罷團，嚴重抹黑罷免團體的精神與名譽。國民黨長期對罷免行動進行抹黑與打壓，謝龍介事後不僅未反省，反而將爭議歸咎罷團「斷章取義」，甚至在直播中揚言「處理」揭發事件的網路平台柯學先生，手段威脅性十足，令人憤慨。

罷團成員在台中地檢署按鈴申告，陪同律師指出，謝龍介的行為涉及刑法第309條公然侮辱罪、第310條誹謗罪等，已有具體違法事實，依法可提告究責。

罷團強調，他們無法罷免謝龍介，但是呼籲中西東南區的民眾，可以罷免羅廷瑋，要讓全台灣民眾看到這兩位委員的真實樣貌，現場並喊出「罷免羅廷瑋，台中回正軌」。

「敲羅行動」成員今天前往台中地檢署對謝龍介提告，強調不能罷免謝龍介，但可以罷免羅廷瑋。（記者陳建志攝）

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