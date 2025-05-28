中正路改名 侯友宜：中央砍新北30億又要花錢做無聊事情

對於內政部研擬修改全台「中正路」路名，新北市長侯友宜認為，錢要花在刀口上，不應該花錢做無聊的事情。（記者賴筱桐攝）

2025/05/28 12:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕內政部委託研究全台「中正路」改名等政策方案，引起部分縣市反彈，內政部長劉世芳27日表示，尊重地方政府的態度，會再跟地方溝通，將補助改名經費。對此，新北市長侯友宜回應，中央政府現在刪除地方政府的一般性補助款，大砍新北市30億元，現在又要花錢做無聊的事情，強調「錢要花在刀口上」。

對於內政部將落實轉型正義，研擬全台「中正路」改名事宜，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，統計新北市有18個行政區中、有22條道路叫做「中正路」，已經行之多年，也是大家的習慣，要改路名不是那麼簡單的事情，不管是門牌、身分證、戶口名簿、工商登記、交通號誌等，都需要花費一大筆錢。

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侯友宜質疑說，中央政府現在刪除地方政府的一般性補助款，新北一砍就是30億元，「現在又要花錢做這個真的很無聊的一件事情」，錢要花在刀口上，要花在社福、教育，「你給我砍社福、教育的預算，又要我花錢改路名，沒事去改這個幹嘛？」

他強調，政府應該做正確的事情，錢用在人民最痛苦、最關心的地方，更何況中央說要好好溝通，他到現在也沒有聽到什麼溝通，這也沒什麼好溝通，做正確的事情、花正確的錢在人民最痛苦的地方，這才是好政府。

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