蔣萬安嗆連本帶利向中央討預算 吳思瑤回擊：藍白是罪魁禍首

吳思瑤今強調，藍白是惡砍預算的罪魁禍首，如今還在政治操作、混淆視聽，呼籲各縣市政府應說出事實真相。（記者李文馨攝）

2025/05/28 12:18

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院大幅刪減總預算，導致行政院統刪中央對地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安揚言將提訴願，向中央連本帶利追償。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（28日）強調，藍白是惡砍預算的罪魁禍首，如今還在政治操作、混淆視聽，她要奉還民眾黨團總召黃國昌的「可恥」2個字，並呼籲各縣市政府應說出事實真相。

蔣萬安昨在台北市議會總質詢時表示，中央不應苛扣給地方政府的一般性補助款，市府將於本週提訴願，依行政訴訟的救濟途徑為市民爭取利；市府會先挪用相關經費代墊，後續將連本帶利向中央追償。

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吳思瑤今天受訪說明，她尊重地方政府的任何作為，但冤有頭、債有主，行政院原編列新台幣2501億元地方補助款，希望增加對地方的挹注，如今被迫刪減25%不予分配，實屬情非得已、沒辦法的辦法；如果時間倒轉，藍白黨團沒有大幅刪減2000多億元的史上最高預算，今天就不會出現地方補助款被迫撥不出來的情況。

吳思瑤說，她不樂見持續政治操作，早就提醒預算是民生、國家的，而非藍綠白的，不應惡砍惡刪讓全民承受苦果。吳提到，原先總統賴清德對各地方政府的投入將達上兆元，是史上中央照顧地方的最高預算，顯見國家行有餘力幫助地方政府，該照顧就照顧；但事與願違，「始作俑者就是立法院，各縣市政府應該說出事實真相」。

面對在野黨團的批評，吳思瑤反擊說，大家都想捍衛珍貴資源，但不應讓加害者譴責受害者，藍白黨團持續混淆視聽，完全不檢討自己才是罪魁禍首、還在政治操作，黃國昌甚至罵「可恥」，她要將「可恥」這2字奉還，畢竟「刪到讓國人有感」這句話正是黃國昌所言。

恰逢生日，吳思瑤坦言，她心情百感交集，臉書跳出回顧，去年5月28日正是國會濫權法案三讀強行通過，當時她在院會發表悲憤談話，希望濫權法案能退回重審，但去年的生日願望並未達成，整個過程缺乏討論、不是民主，國會亂了一年。

吳思瑤說，她今天的生日願望就是「國會恢復正常，把民主還給人民」。至於針對她的罷免提案挫敗，吳尊重並以平常心看待，每個被鎖定罷免的當事者都承受壓力、有心情波動，但她會盡可能讓眼前工作不受影響。

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