罷免吳思瑤領銜人更改失敗 翁曉玲：一定要提行政救濟

國民黨立委翁曉玲（左）接受千秋萬事主持人王淺秋（右）專訪。（圖由王淺秋提供）

2025/05/28 11:59

〔記者林欣漢／台北報導〕中選會今（28日）指罷免吳思瑤領銜人換將同意書未達標，有700人不是原本提議人。國民黨立委翁曉玲接受千秋萬事主持人王淺秋專訪表示，哪一些同意書不合格，應該全面公開，否則無法取信於民，民眾會認為是黑箱作業，罷團一定要提行政救濟。

罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉無預警宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」隨後啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。中選會表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，該選區罷免案領銜人仍為張克晉。

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翁曉玲批評，中選會只是一個辦理選務的機關，儼然自己權力很大，甚至沒收立法院的公投案。中選會這些年的表現，已經不是一個獨立機關，而是民進黨政府的政治打手，失去一個選務機關的公正性、獨立性。

翁曉玲於廣告時間也強調，要提行政訴訟，死馬當活馬醫，還是相信有些法官是有良知的。王淺秋問，立法院可以做什麼，可以質詢中選會嗎？翁曉玲無奈地說，可以啊，繼續罵也沒用，他就是很無賴。

對於中選會指出，由於同意更換吳思瑤罷免案領銜人的提議人總數未達法定要件，加上法規並無補件機會，因此該案只能由原領銜人張克晉繼續送件。翁曉玲質疑，罷團的二階連署到6月7日截止，現在還有一段時間，若認為更改領銜人同意書有部分不合格，也應該要給罷團補件的機會。

翁曉玲指出，她上次有質詢中選會法務處長，處長稱只要於6月7日送更改領銜人同意書，都可以辦理，現在罷團是提前送，有發現不合格，都可以趕快利用這段時間再補件。

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