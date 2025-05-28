擬修輔導條例納管退將赴中 嚴德發：防杜中共滲透破壞

退輔會主委嚴德發28日出席立法院外交及國防委員會處理僑務委員會、國軍退除役官兵輔導委員會主管預算凍結案，會前受訪。（記者塗建榮攝）

2025/05/28 11:23

〔記者黃靖媗／台北報導〕近年部分退將赴港、中，引發國安疑慮與有損國家尊嚴的質疑，因此退輔會日前宣布研議修正輔導條例，納入退役官兵損害國家尊嚴行為，也能減免或停止其輔導安置及應享權益。退輔會主委嚴德發今（28）日說明，修法是為了防杜中共近期綿密的滲透破壞，且符合比例原則，法案已報行政院，由行政院做通盤審查。

立法院外交及國防委員會今日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，僑務委員會主管預算凍結案等16案與國軍退除役官兵輔導委員會主管預算凍結案等40案。

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針對輔導條例修法方向，退輔會主委嚴德發會前受訪時說，國家對榮民的崇功報勳訂有國軍退除役官兵輔導條例，在第32條第2項中，明定因陸海空軍軍官士官服役條例與其他法律規範而喪失跟剝奪退除役俸給權益者，也同時會喪失輔導條例的給付權益。

民進黨立委沈伯洋質詢時也關切輔導條例修法議題。嚴德發說明，退除役官兵相對地對國家要有更高、更堅定的忠誠義務是必然的，但現行輔導條例並未與陸海空軍官士官服役條例同步，規範行為妨礙國家安全意義跟尊嚴者，停止領受全部或部分退休給與權利，不符合比例原則。

嚴德發指出，為了防杜中共近期綿密的滲透破壞，且符合比例原則，退輔會研擬修正輔導條例第32條第1項的第4款，增訂具有法律所定，停止領受全部或者是部分退休給與權利的事由，只要陸海空軍官士官服役條例規範停止相關退除給付，退輔會也會同時停止輔導條例的權益。

嚴德發說明，修法目的為防止中共滲透破壞，並鞏固我國國家安全，修法草案已報到行政院，因為是跨部會工作，行政院目前都在做通盤的審查當中，退輔會都配合辦理。

另外，今日委員會處理的僑委會主管及退輔會主管預算凍結案，召委沈伯洋宣布，均同意動支提報院會。

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