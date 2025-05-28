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    「館長」高調前進中國 沈榮欽：已成為中共的棋子

    針對館長宣告赴中，沈榮欽今指出，無論館長是否意識到，他都已經成為中共的一枚棋子，而民眾黨主席黃國昌同樣也是活在直播中的人。（資料照）

    針對館長宣告赴中，沈榮欽今指出，無論館長是否意識到，他都已經成為中共的一枚棋子，而民眾黨主席黃國昌同樣也是活在直播中的人。（資料照）

    2025/05/28 12:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢25日預告將前進中國，表示自己將前往中國走走看看，到時候會全程直播「證明自己沒有收錢」，館長還自詡「和平大使」、吹捧兩岸一家親概念。加拿大約克大學副教授沈榮欽今（25日）在臉書發文指出，無論館長是否意識到，他都已經成為中共的一枚棋子，而民眾黨主席黃國昌同樣也是活在直播中的人。

    針對館長宣告赴中，沈榮欽指出，中國統戰的標準做法是，無論館長過去直播說多少次自己是台獨份子，現在他於中國對台統戰有莫大價值，所以他去中國不但不會被抓，還會受到熱烈歡迎，藉此證明中國共產黨的寬容。沈榮欽表示，館長將自身經商的失敗等同於台灣經濟的失敗，以走向中國來表明中國製造才是救贖之道，中共必然會延續館長的論述，以「館長赴中」做為「台灣經濟必須依賴中國」的證明。

    沈榮欽提到，黃國昌同樣也是活在直播中的人，沒有人會忘記他在立院毀憲亂政並受到批評時，「低頭緊緊抓著手機直播不敢回應外界的鳥樣子」，只有在直播中才能讓自己活在「眾人擁戴的幻象」中。

    沈榮欽表示，黃國昌會歪到連國安會議都要求直播，也是和館長一樣，無論外界如何批評、自己如何轉變立場，只要能直播他就沒有輸，「他就是自認為俊俏的萬人迷」。

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