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    有關館長兩段錄音無法公布！八炯驚曝：線人被中共請去「喝茶」

    「館長」陳之漢近日預告將前進中國。（資料照）

    「館長」陳之漢近日預告將前進中國。（資料照）

    2025/05/28 11:17

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日預告將前進中國，反共網紅「八炯」溫子渝27日晚間發布影片，揭露在中國的線人與統戰部官員的談話錄音，對方在談話中主動提到「館長」在義烏做跨境電商，他上次邀了很多台灣的網紅過來，其中有一個網紅是前段時間剛來，就播了一場賺了1000萬。八炯並透露手邊還有兩段影片。沒想到，八炯今日表示：「上片不到半天，就把中國反賊線人請去喝茶了。」剩下的兩段錄音恐怕也無法公布了。

    八炯27日晚間發布影片，並在影片中透露一名浙江的統戰官員和「八炯」的線人談及，「館長」在義烏做跨境電商，他上次邀了很多台灣的網紅過來，其中有一個網紅是前段時間剛來之後，就播了一場賺了1000萬。

    「中共統戰錄音曝光」影片上架後，館長「陳之漢」也開直播觀看，當他聽到中共官員談到義烏做跨境電商，馬上變臉大罵一字經，並表情猙獰痛罵「可以這樣玩唷！」

    沒想到，八炯28日立刻又公布新影片，在影片中表示，中共非常厲害，已經找到他的線人了，他透露，中共很關心這件事情，叫線人去問話問了四、五十分鐘，不過也已經把人給放了，原因是八炯手上還有兩段錄音，八炯也為難地表示：「作為交換條件，這兩段好像也不能公布。不然一公布他就不見了！」

    八炯最後表示，中共那邊真的很關心館長這次的中國行，但他強調，他現在都不知道中共後續會怎麼做，因為線人被請去喝茶了。

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