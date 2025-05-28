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    首頁　>　政治

    「地動刪瑤」更換領銜人失敗 吳思瑤：民主不容造假

    吳思瑤強調，她尊重公民權利行使及比對結果，一切應合法合規、民主不容造假。（記者李文馨攝）

    吳思瑤強調，她尊重公民權利行使及比對結果，一切應合法合規、民主不容造假。（記者李文馨攝）

    2025/05/28 11:07

    相關新聞：「地動刪瑤」換將失敗！中選會：700件非原提議人、領銜人仍為張克晉

    〔記者陳政宇／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤的提案領銜人張克晉日前聲明退出，中選會今（28日）表示，經查更換領銜人同意書有700人並非原提案人，故未達法定門檻。對此，吳思瑤回應，她尊重公民權利行使及比對結果，一切應合法合規、民主不容造假，並呼籲罷免方出面說明。

    張克晉無預警宣布退出罷免後，罷團「地動刪瑤」隨後啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。中選會今天說明，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，該選區罷免案領銜人仍為張克晉。

    吳思瑤受訪表示，她已收到相關訊息，一階連署的比對是地方政府的職責，一切遵照國家法規、依法行政，她一貫的立場是尊重公民行使憲法賦予的珍貴權利，但權利行使務必要合法合規；她作為當事人，百分之百尊重台北市選委會的比對結果，以及中選會的最終決定，而罷免案工作目前仍在推動，她也持續備戰、毫不鬆懈。

    不過，吳思瑤也質疑，從第一階段連署就有34.5%錯誤率、86件死亡連署的情況，現在更換領銜人的同意書，理應是徵求原參與連署人的同意，為何會出現700份並非一階連署人所簽署的同意書？

    「這個我滿臉問號，也摸不著頭腦。」吳思瑤說，她比誰都還想知道答案，這個問題應由提出罷免的一方來解答。吳並強調，民主不容造假，每一份公民簽署的連署書都是其珍貴權利，沒有人可以濫用公平權利、或是盜用公民的意志。

    此外，今天適逢吳思瑤生日，她表示，自擔任民進黨團幹事長以來，這天百感交集、行程滿檔，並無特別慶祝餐敘。她感謝大家的祝福，並表示相信天道酬勤，上天會公平對待每一個努力的人，也期盼台灣人民每一天都快樂。

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