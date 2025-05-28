為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    名嘴朱凱翔嗆「南部低端」葉元之未制止 許智傑怒喊罷免

    名嘴朱凱翔（右）怒嗆「南部低端」，一旁的國民黨立委葉元之並未制止。（圖擷自許智傑臉書）

    名嘴朱凱翔（右）怒嗆「南部低端」，一旁的國民黨立委葉元之並未制止。（圖擷自許智傑臉書）

    2025/05/28 11:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕名嘴朱凱翔錄節目時，怒嗆「2021核四重啟的時候，都是南部的低端在那邊灌票」，一旁的來賓國民黨立委葉元之聽了並未制止；對此，民進黨立委許智傑生氣了，呼籲民眾三階高票同意罷免葉元之！

    朱凱翔近日在自己節目中連環開罵:「2021核四重啟的時候，都是南部在灌票耶，去看一下選票結構，北部都是支持的，甚至中部也是支持，都是南部的低端在那邊灌票」。

    朱又說:「雙主菜便當發下去，清涼美女在上面跳舞，X！聽那什麼宣講會之後，回去就灌票耶，X你憑什麼幫北部人決定啊，民進黨拉基!」。此時，一旁的來賓葉元並未制止這番言論，而是拿起水來喝。

    影片於脆（threads）平台流傳，高雄鳳山區立委許智傑生氣了，他痛批「葉元之放棄掙扎了嗎？竟然和朱某一搭一唱，嗆南部鄉親是低端人口」，且葉元之還嗆說廢棄光電板要放我們家。

    許智傑說，諷刺的是，國民黨立委柯志恩才大力稱讚鳳山車站，誇讚空中鳳城有全台最漂亮的太陽光電板，難道葉元之現在要公開反對柯志恩？瞧不起柯志恩選不贏，只有他行？呼籲民眾三階高票同意罷免葉元之。

    臉書粉專「貓與邪佞的手指」也說，柯志恩還要不要選高雄啊？國民黨說南部人很低端欸，那還真是委屈柯志恩經營低端人口區欸，「各種侮辱南部人，原來這就是國民黨看南部的態度!」

    許智傑進一步說，他大力批評這樣歧視性的言論，無疑就是替大罷免添材火，葉元之所在的板橋，明明有相當多南部移居的民眾，這些人絕對不是低端人口，更不是散播歧視及對立的標的，要求葉元之與節目主持人都要向南台灣人民道歉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播