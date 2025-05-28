名嘴朱凱翔嗆「南部低端」葉元之未制止 許智傑怒喊罷免

名嘴朱凱翔（右）怒嗆「南部低端」，一旁的國民黨立委葉元之並未制止。（圖擷自許智傑臉書）

2025/05/28 11:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕名嘴朱凱翔錄節目時，怒嗆「2021核四重啟的時候，都是南部的低端在那邊灌票」，一旁的來賓國民黨立委葉元之聽了並未制止；對此，民進黨立委許智傑生氣了，呼籲民眾三階高票同意罷免葉元之！

朱凱翔近日在自己節目中連環開罵:「2021核四重啟的時候，都是南部在灌票耶，去看一下選票結構，北部都是支持的，甚至中部也是支持，都是南部的低端在那邊灌票」。

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朱又說:「雙主菜便當發下去，清涼美女在上面跳舞，X！聽那什麼宣講會之後，回去就灌票耶，X你憑什麼幫北部人決定啊，民進黨拉基!」。此時，一旁的來賓葉元並未制止這番言論，而是拿起水來喝。

影片於脆（threads）平台流傳，高雄鳳山區立委許智傑生氣了，他痛批「葉元之放棄掙扎了嗎？竟然和朱某一搭一唱，嗆南部鄉親是低端人口」，且葉元之還嗆說廢棄光電板要放我們家。

許智傑說，諷刺的是，國民黨立委柯志恩才大力稱讚鳳山車站，誇讚空中鳳城有全台最漂亮的太陽光電板，難道葉元之現在要公開反對柯志恩？瞧不起柯志恩選不贏，只有他行？呼籲民眾三階高票同意罷免葉元之。

臉書粉專「貓與邪佞的手指」也說，柯志恩還要不要選高雄啊？國民黨說南部人很低端欸，那還真是委屈柯志恩經營低端人口區欸，「各種侮辱南部人，原來這就是國民黨看南部的態度!」

許智傑進一步說，他大力批評這樣歧視性的言論，無疑就是替大罷免添材火，葉元之所在的板橋，明明有相當多南部移居的民眾，這些人絕對不是低端人口，更不是散播歧視及對立的標的，要求葉元之與節目主持人都要向南台灣人民道歉。

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