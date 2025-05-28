朱立倫「交棒說」引熱議 黃暐瀚：等於逼盧秀燕提早表態

國民黨主席朱立倫（左）與台中市長盧秀燕（右）。（資料照）

2025/05/28 12:26

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫日前接受媒體專訪時拋出「交棒說」，並透露預定7月公告選舉，9月投票，10月新舊黨主席交接，不過，黨內仍有反對此時讓黨魁改選議題浮上檯面的聲音。對此，媒體人黃暐瀚分析，丟出「期盼交棒」等於是逼盧秀燕提早表態，這兩天頻頻追問盧秀燕「是否參選」，已令盧秀燕有點進退兩難。

黃暐瀚在臉書PO文表示，朱主席的訪問（黨主席選舉部分）有幾個重點，「非常期盼順利交棒；當黨主席超乎想像的辛苦；我的總教練，不是選手；照黨章七月公告、九月改選、十月交接；不要鬥朱立倫，沒有意義；讓被罷免的同志，受到支持」。

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黃暐瀚指出，很多人看完直覺是朱立倫「願意裸退」，但黃暐瀚卻看出朱立倫的「心中鬥志」。就算盧不選，已有張亞中、卓伯源表態，朱若不選，自然會有別人當選，根本不存在「交棒不順利」的可能性？又何必期盼？真的不選，朱主席大可在專訪中明講「我不會領表連任」，直接表明「不選」，外界也不用繼續各自解讀；2014年縣市長選舉大敗之後，馬英九請辭下台，朱立倫早就當過國民黨主席，怎麼會到今天才知道當主席很辛苦？這話中之話，是在暗示現在藍營已經在野，每個月要籌三千萬，提醒當主席是苦差事，別以為是爽差。

黃暐瀚續指，明顯是在講2028，有志者不用擔心朱立倫，他是安西教練，不是場上球員；照時程，有意參選者（尤其盧秀燕）將在罷免投票前就必須表態，身為「主席參選人」對罷免結果，也要有一定程度的承擔；這句才是專訪精華：「不要再鬥朱立倫了」；言下之意，「現在最挺被罷免同志的，就是我朱立倫」。

黃暐瀚直言，專訪之後，已有多位國民黨立委出面表達看法，不管朱主席有沒有上述六點分析的意圖，但丟出「期盼交棒」等於是逼盧秀燕提早表態，這兩天頻頻追問盧秀燕「是否參選」，已令盧秀燕有點進退兩難。

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