更換領銜人700件非原提議人簽署 「地動刪瑤」回應喊告了

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任。（資料照）

2025/05/28 10:46

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉無預警宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。中選會今（28日）表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件。對此，「地動刪瑤」強調，這700份不代表是偽造、死亡連署，如側翼、網軍等想帶風向，不排除提告後由法院驗證同意書真偽。

「地動刪瑤」發布聲明稿指出，當初第一階段兩次送件，無論是第一次送件或補件，團隊皆無法得知哪些提議人被中選會認定合格，如果有人攻擊為何送出同意書前不先篩選是否為中選會審查合格的提議人，便是門外漢的說法或是惡意攻擊，因為罷免團體本就無從得知第一階段送出的提議人名冊哪些人是合格的。

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「地動刪瑤」表示，團隊僅能根據提議人名冊影本上載明的地址，送出同意書後等待回郵，又或是透過媒體宣傳，讓提議人自己回來總部簽署同意書；在施行「鮭魚回郵」計畫期間，即便是本人親自來簽，團隊也皆有問當事人是否當初簽過第一階段，答覆為肯定後才會讓提議人簽同意書。

「地動刪瑤」說，被中選會認定非屬「原第一階段提議人」的700份，極有可能為當初確實有簽署提議書，但在送件後經審查被中選會剔除掉的那群人。

「地動刪瑤」說明，罷免吳思瑤案第一階段分別送出2838件及2839件提議書，共計5677件，其中被中選會審查合格為4108件、1569件不合格，此次被剔除的700人僅能說明這群人不在中選會認定合格的第一階段提議人名單內，並不能證明同意書是偽造或是幽靈，更不能證明這700人沒「簽過」提議書。

「地動刪瑤」召集人賴苡任也呼籲，中選會應公布此次收件2399份同意書，多少件為「死亡同意書」？又有多少件為「偽造情事」？以此證明鮭魚回郵計畫並無造假。他也喊話吳思瑤無須見獵心喜，全台都知道中選會在吳生日當天送上大禮，對於700份被剔除一事，如果一再造謠抹黑，不排除提告後由法院驗證同意書真偽。

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