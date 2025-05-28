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    首頁　>　政治

    葉丙成請假接受性平調查 鄭英耀：若違反規定不護短

    立法院教育委員會，會中邀請教育部長鄭英耀出席備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院教育委員會，會中邀請教育部長鄭英耀出席備詢。（記者王藝菘攝）

    2025/05/28 10:45

    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部次長葉丙成被控洩漏台大性平事件個資，請假接受調查，教育部長鄭英耀今天表示，教育部已組成調查小組此事，請假為確保調查公平公正，若違反性平規定也不護短，而對於台大處理流程，教育部也會進行調查。

    葉丙成被控在社群平台揭露校園性平事件當事人個資，不只在校園演講時遭到學生抗議，民進黨多位立委更聯合要求教育部調查，後續葉已請假接受調查。

    教育部長鄭英耀今受邀至立法院報告並備詢，他表示，教育部性平會已依法組成調查小組進行調查，葉次長請假配合調查，未來若確認其違反性平相關規定，也會向行政院報告不護短。

    對於外界再批評葉請假是逃避責任，鄭英耀指出，根據性平法，為了確保調查公平公正，部裡針對葉所督導的業務做調整，希望不要因職務關係，造成外界不必要的猜測。

    該性平事件整體處理過程也受到批評，對此，鄭英耀提到，有關校園性平案件受到大眾關心，教育部會誠實面對，確實檢討整個相關行政流程，同時希望強化制度，讓這樣的事情不再發生。

    鄭英耀強調，對受害同學感到不捨，教育部性平會也組成調查小組，檢視台大處理過程。台大身為大學標竿，沒有在校園行政、治理品質上關照學生受教權，必須認真檢討改善。

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